Aaj ka Rashifal 8 अक्टूबर 2025: तुला राशि में आय के नए स्रोत बनेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष- आज मेष राशि के लोग हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आपका पेशेवर नजरिया आपको जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा. लक्ष्य साधने में सभी सहयोग करेंगे, जिससे आपको सफलता मिलेगी. आपकी वाणी और व्यवहार प्रभावी रहेगा और आप सबको साथ लेकर चलेंगे. रचनात्मकता बढ़ाने की आपकी सोच रहेगी और आपको शुभ सूचनाएं मिलेंगी. अवरोधों में स्वतः कमी आएगी. आपको निसंकोच आगे बढ़ते रहने की सलाह है, क्योंकि जीवन स्तर प्रभावशाली बना रहेगा. लोग आपसे प्रभावित व प्रसन्न होंगे. आपकी योजनाएं गति लेंगी और नवीन प्रयोग बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 5, 8 और 9

शुभ रंग: अखरोट समान

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सक्रिय रहें.

वृष- वृष राशि के जातकों के लिए यह समय महत्वपूर्ण कार्यों में जल्दबाजी से बचने का है. आपको विनय और विवेक से निर्णय लेने की आवश्यकता है. आपको अपने विभिन्न कार्यों में स्पष्टता लानी होगी और सबसे जरूरी है कि बजट पर नियंत्रण रखें. न्यायिक मामलों में चूक से बचें, अन्यथा खर्च और निवेश में सक्रियता बढ़ सकती है. कामकाज पूर्ववत् बना रहेगा, लेकिन दूर देश के मामलों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ें और अतिउत्साह में आने से बचें. विपक्ष से सतर्कता बनाए रखें. जल्दबाजी व लापरवाही में आपके लाभ प्रभावित हो सकते हैं.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: सिल्वर कलर

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. स्पष्टता रखें.

मिथुन- मिथुन राशि वालों के लिए आज आर्थिक उछाल के बेहतरीन अवसर बढ़ेंगे. आपको पद और प्रतिष्ठा का लाभ मिल सकता है. मित्रों से भेंट हो सकती है और साख सम्मान में वृद्धि होगी. आपका कामकाज उम्मीद से अच्छा रहेगा. आधुनिक विषयों में आप सहज महसूस करेंगे. चहुंओर उन्नति के अवसर बढ़ेंगे और आप बड़े लक्ष्य साधने की कोशिश करेंगे. कामकाजी अनुकूलता आपको उत्साहित रखेगी और आप तेजी से काम लेंगे. परिजनों से भेंट होगी. अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं और आप महत्वपूर्ण कार्य पूरे करेंगे. शासन प्रशासन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 5, 8 और 9

शुभ रंग: हल्का हरा

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सक्रिय रहें.

कर्क- कर्क राशि के लिए भाग्य की चाल प्रभावपूर्ण बनी रहेगी. आपकी वाणी और व्यवहार में मधुरता रहेगी. वरिष्ठों का साथ आपका मनोबल ऊंचा रखेगा और आप निर्णय लेने में सहज रहेंगे. कामकाज में अनुकूलन रहेगा और आप लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. सक्रियता से कार्य करने पर आपको सफलता मिलेगी. प्रतिस्पर्धा बनाए रखें. अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न बना रहेगा. आप सुख संसाधन बढ़ाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे. विरोधियों पर आपका दबाव बना रहेगा. पेशेवरों में विश्वास बढ़ेगा. वाणिज्यिक मामले आपके पक्ष में बनेंगे.

शुभ अंक: 2, 5, 8 और 9

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ध्यान बढ़ाएं.

सिंह- सिंह राशि के भाग्य के मामलों में उछाल बना रहेगा. प्रबंधन के प्रयासों में आप तेजी लाएंगे. आप प्रतिभा प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे और भावनात्मक प्रदर्शन में सुधार आएगा. प्रियजनों के साथ आपका श्रेष्ठ समय बीतेगा. आप सभी को प्रभावित करेंगे. आर्थिक लाभ एवं शुभताओं में वृद्धि रहेगी. आप विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. सभी को जोड़ने में कामयाब होंगे. आपको निसंकोच आगे बढ़ते रहने की सलाह है. धर्म, आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. यात्रा एवं मनोरंजन के अवसर बनेंगे.

शुभ अंक: 1, 5 और 9

शुभ रंग: पिस्ता कलर

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. तीर्थ जाएं.

कन्या- कन्या राशि वालों को विभिन्न कार्यों में अतिरिक्त सावधानी बनाए रखने की आवश्यकता है. आपको निजी प्रयासों में सूझबूझ दिखानी होगी. अपनों की बातों को अनदेखा न करें और सीख सलाह को ध्यान से सुनें. व्यक्तिगत मामलों में उत्साह बना रहेगा. भेंटवार्ता के लिए समय निकालें. परिवार में सुख सौख्य रहेगा और परिजनों का साथ समर्थन पाएंगे. अप्रत्याशित घटनाक्रम रह सकता है. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. जिम्मेदारों के प्रति विश्वास बनाए रखें. आवश्यक कार्यों पर अपना फोकस बढ़ाएं.

शुभ अंक: 5, 8 और 9

शुभ रंग: गहरा हरा

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. व्यवस्था में भरोसा बढ़ाएं.

तुला- तुला राशि में आय के नए स्त्रोत निर्मित हो सकते हैं. आप विभिन्न कार्यों में नेतृत्व और प्रबंधन संवारेंगे. योजनागत कार्यों को पूरा करेंगे और निसंकोच आगे बढ़ेंगे. निजी विषयों को हल निकालेंगे. दाम्पत्य जीवन में संवार बढ़ेगी. सहकारिता व स्थायित्व बढ़ेगा. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. आपकी पेशेवर स्थिति सुधार पर रहेगी. आप महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. लाभ व प्रभाव बढ़ाने में सफल रहेंगे. इच्छित उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं. रिश्ते मजबूत होंगे. जिम्मेदारियों को निभाने से भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे.

शुभ अंक: 5, 7 और 9

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. निर्णय पर अटल रहें.

वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों का परिश्रम पर फोकस बना रहेगा. निर्णय लेने में सहजता दिखाएंगे, लेकिन तेज प्रतिक्रिया देने से बचें. तार्किकता पर जोर दें और स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. आशंकाओं में न आएं. पूर्व परिचितों से भेंट संभव है. निजी रिश्ते संवरेंगे. मित्रों का साथ सहयोग पाएंगे. रचनात्मकता बल पाएगी. कामकाजी गतिविधियों पर जोर देंगे. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. धोखेबाजी कार्य प्रभावित कर सकती है, इसलिए विनम्रता बनाए रखें. परिश्रम से परिणाम बनेंगे. आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएं.

शुभ अंक: 5, 8 और 9

शुभ रंग: बादामी

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. अफवाह से बचें.

धनु- धनु राशि वालों की शैक्षिक गतिविधियों में रुचि बनी रहेगी. अपनों के साथ आपका खुशहाल जीवन बना रहेगा. सबका साथ और सहयोग मिलेगा. करियर और व्यवसाय में आप अवसरों को भुनाएंगे. मित्र संबंधों में वृद्धि होगी और आप स्वयं पर ध्यान देंगे. करीबियों संग भ्रमण और मनोरंजन के मौके बनेंगे. आप सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में आप बेहतर रहेंगे. ऊर्जा और उत्साह को बल मिलेगा. चहुंओर सक्रियता दिखाएंगे. बुद्धि और विवेक से उचित जगह बनाएंगे. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे.

शुभ अंक: 3, 7, 8 और 9

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. प्रशिक्षण बढ़ाएं.

मकर- मकर राशि के लिए इच्छित वस्तुओं की खरीदी संभव है. लाभ पर आपका फोकस बना रहेगा. अपनों को अनदेखा न करेंगे. निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी. आप अपनी जरूरतों पर ध्यान देंगे. पारिवारिक मामलों में सहजता रहेगी. आपको धैर्य से काम लेने की सलाह है. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. प्रतिक्रिया में विनम्रता रखें. अनुभवियों से सीख सलाह रखें. सजगता से आगे बढें़गे. आप बड़प्पन से काम लेंगे. संबंधियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सुखद चर्चा के अवसर बनेंगे. घर परिवार में रुचि दिखाएंगे.

शुभ अंक: 5, 8, 9

शुभ रंग: धूसर

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा घ्ज्ञ करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. त्याग भाव बढ़ाएं.

कुंभ- कुंभ राशि वाले सामाजिक तानेबाने को बेहतर बनाने के प्रयास बनाए रखेंगे. आपके संबंधों को मजबूती मिलेगी. आप संवाद और सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ाएंगे. शुभता का संचार बढ़ा हुआ रहेगा. आप भेंट मुलाकात पर जोर बनाए रखेंगे. सहकारी मामलों पर ध्यान देंगे. भाई बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. वाणिज्यिक यात्राएं हो सकती हैं. कार्य व्यापार अपेक्षित बना रहेगा. आप साहस और पराक्रम के प्रदर्शन में बेहतर करेंगे. आपकी वाणी और व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 5, 8, 9

शुभ रंग: स्काई ब्लू

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. पराक्रम बढ़ाएं.



मीन- मीन राशि के जातकों का घर में भव्यता बढ़ाने पर जोर होगा. आप उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे और आप विविध कार्यों में तेजी रखेंगे. प्रियजनों से भेंट संभव है. आप शुभ समय का लाभ उठाएंगे. स्वजनों से शुभता एवं संपर्क संवाद बढ़ेगा. महतवपूर्ण मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. निजी संबंधों में सुधार आएगा. धनधान्य के विषयों में तेजी आएगी. बचत व बैंकिंग में रुचि रखेंगे. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे.

शुभ अंक: 3, 8 और 9

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. साज संवार बढ़ाएं.

---- समाप्त ----