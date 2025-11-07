scorecardresearch
 

Aaj ka Rashifal 8 नवंबर 2025: मीन राशि वालों का करियार कारोबार बेहतर रहेगा, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 8 नवंबर 2025, Horoscope Today: करियर और कारोबार में नए अवसर बनेंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. नए ढंग से चीजें देखने की समझ बढ़ेगी और जीवनशैली संवार पाएगी

मेष राशि: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन घर, परिवार और समाज के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने का है. आप परंपरागत कार्यों पर जोर देंगे, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में लाभ के अवसर बने रहेंगे. आपको सम्मानित लोगों का आगमन संभव है और आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. आत्मविश्वास से आगे बढ़ें, परिजनों का सहयोग बना रहेगा. बैंकिग व बचत कार्योंं से जुड़ने से लाभ होगा.

शुभ अंक: 1, 8, और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान दें. नवग्रह पूजा करें. भव्यता व मेलजोल बढ़ाए रखें.

वृष: वृष राशि वालों के लिए समय की चाल पक्ष में बनी हुई है. आपको हर क्षेत्र में इच्छित परिणाम मिल सकते हैं. कुल-कुटुम्बियों के साथ आप आनंद से रहेंगे. करियर और कारोबार में नए अवसर बनेंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. नए ढंग से चीजें देखने की समझ बढ़ेगी और जीवनशैली संवार पाएगी. शुभकर प्रस्ताव मिलेंगे. बड़े प्रयासों को गति देंगे.

शुभ अंक: 6 और 8

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव की प्रिय वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. नवग्रह पूजा करें. आतिथ्यभाव बढ़ाएं.

मिथुन: मिथुन राशि के लिए समय उत्तरोत्तर सुधार पर बना रहेगा. आपकी कला कौशल व रचनात्मकता को बल मिलेगा. आप नवाचार को महत्व देंगे. तेज सकारात्मक बदलाव आपका उत्साह बढ़ाएंगे. घर परिवार में उत्सव सा माहौल रहेगा . आर्थिक विषयों में सक्रियता बनी रहेगी. हालांकि, प्रलोभन में न आएं . नीति नियमों का पालन करें. संबंधियों का मान सम्मान बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 5, और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. सहकार व विवेक बढ़ाएं.

कर्क: कर्क राशि के जातक आधुनिक गतिविधियों के साथ पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे. अपनों से सीख-सलाह बनाए रखें. रिश्तों का सम्मान करें. निवेश के मामलों में तेजी आ सकती है, लेकिन लेनदेन में स्पष्टता रखना बेहद जरूरी है. आय-व्यय बढ़ा हुआ रहेगा, इसलिए जोखिम उठाने से बचें. दूर देश के मामलों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, और 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल व तिलहनां का दान प्रयोग बढ़ाएं. स्पष्टता बनाए रहें.

सिंह: सिंह राशि के लिए आर्थिक क्षेत्र में उम्मीद से अच्छी स्थिति बनी रहेगी. आपकी प्रबंधकीय योग्यता से सफलता संवरेगी . कार्ययोजनाओं में गति आएगी. पेशेवरों का फोकस बढ़ेगा . पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पैतृक मामलों मे सुधार होगा . अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे. तेजी बढ़ाने का यह सही समय है, लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 1 और 5

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तिलहनों का दान प्रयोग बढ़ाएं. नवग्रह पूजा करें. जिम्मेदार बनें.

कन्या: कन्या राशि के लिए भाग्य और प्रतिभा का संयोग चहुंओर तेज सुधार बनाए रखेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा . आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. सत्ता प्रबंधन बेहतर रहेगा. अधिकारियों का समर्थन बढ़ेगा. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. लंबित योजनाओं में गति आएगी. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. निसंकोच आगे बढेंगे.

शुभ अंक: 1, 5, और 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. पीपल पेड़ के तले दीपक जलाएं. शनिदेव की प्रिय वस्तुओं का दान करें. भक्तिभाव बढ़ाएं.

तुला: तुला राशि के जातकों को सहज गति से आगे बढ़ते रहने की सलाह दी जाती है. दोपहर से परिस्थितियां अधिक सकारात्मक रहेंगी. करियर के मामलों में सफलता पाएंगे .शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. आस्था-अध्यात्म को बल मिलेगा. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. अवरोध स्वतः दूर होंगे. साहस-पराक्रम को बल मिलेगा. बंधुजनों से मदद मिलेगी.

शुभ अंक: 6 और 8

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. तेल-तिलहन व काली वस्तुओं को दान बढ़ाएं. नवग्रह पूजा करें. साहस पराक्रम बढ़ाएं.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लिए सलाह है कि महत्वपूर्ण कार्यों को दोपहर तक पूरा करने की कोशिश करें. करियर-कारोबार में स्पष्टता बढ़ाएं. कामकाजी परिस्थितियां मिश्रित रहेंगी. परिजनां से करीबी बढ़ेगी. भूमि-भवन के मामले पूर्ववत् रहेंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. अनजान से दूरी बनाएं. गोपनीयता बढ़ाएं.

शुभ अंक: 1, 8, और 9

शुभ रंग: मडकलर

आज का उपाय: हनुमान जी के दर्शन करें. न्यायदेव शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें. साझीदारी बनाए रखें. गोपनीयता बढ़ाएं.

धनु: धनु राशि के लिए यह मेहनत का फल मिलने में सहयोगी समय है. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. सूझबूझ और धैर्य से सफलता पाएंगे. अपनों से सीख-सलाह बनाए रखेंगे. भूमि-भवन के विषयों में रुचि रहेगी. आवश्यक कार्योंं में गति लाएंगे. लोगों का साथ और विश्वास पाएंगे. रुटीन पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक: 1, 3, और 8

शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल-तिलहन का दान बढ़ाएं. सजग रहें. आदर रखें.

मकर:मकर राशि के जातक मित्रों के साथ सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते रहेंगे. जरूरी कार्य लंबित रखने से बचें . लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. सेवा व्यवसाय से जुड़़े विषयों में गति आएगी. उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे. स्वास्थ्य से समझौता न करें. धैर्य-धर्म का पालन बनाए रखें.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: गहरा नीला

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. पीपल पेड़ के तले दीपक जलाएं. नवग्रह पूजा करें.

कुंभ: कुंभ राशि के लिए वक्त का पलड़ा पक्ष में झुका रहेगा. मित्रों से बेहतर संवाद बनाएंगे. कामकाजी संबंधों पर फोकस रहेगा. विद्या अध्ययन में आगे रहेंगे. सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से लक्ष्य साधेंगे. कार्य विस्तार में सफल रहेंगे. प्रतियोगिता में शामिल होंगे. संतान से शुभ समाचार मिल सकता है.

शुभ अंक: 1 और 8

शुभ रंग: नीला

आज का उपाय: शनिदेव की प्रिय वस्तुओं का दान करें. नवग्रह पूजा करें. सहकारिता व समता का भाव रखें. सबके हित की सोच रखें.

मीन:मीन राशि के जातकों की सामाजिक कार्योंं में सक्रियता बनी रहेगी. वाणिज्यिक प्रदर्शन संवार पर रहेगा. पारिवारिक विषयों में रुचि बनाए रखेंगे. सुख-सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. भौतिक वस्तुओं पर फोकस रखेंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं. आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. गरिमा-गोपनीयता रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा-दर्शन करें. शनिदेव की वस्तुओं का दान करें. धैर्य बढ़ाएं. अन्य की मदद करें.

