Aaj ka Rashifal 6 अक्टूबर 2025: शरद पूर्णिमा पर कुंभ राशि वाले प्राप्त करेंगे शुभ सूचना, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को बजट की समझ बनाए रखने का समय है. रिश्तेदारों व संबंधियों पर दिखावे में खर्च करने से बचें. कार्यगति धीमी रह सकती है. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. सबको जोड़ने की कोशिश रखेंगे. त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी. प्रबंधन में स्पष्टता बनाए रहें. जिद में न आएं. बड़ों की सलाह से चलेंगे. सामान्य कार्यव्यापार बना रहेगा.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. विनम्र बनें.

वृष: वृष राशि के जातक प्रबंधन के प्रयासों में बेहतर स्थिति बनाए रहेंगे. व्यवसायिक प्रयास सफल होंगे. आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे. कारोबारी सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आर्थिक प्रयास सफल होंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. करियर विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. विभिन्न प्रयासों में लाभ और सफलता पाएंगे.

शुभ अंक: 2, 6 और 7

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. मीठे एवं रसीले फल व पदार्थ बांटें. लक्ष्य बड़े बनाएं.

मिथुन: मिथुन राशि के लोगों की सत्ता के मामलों में सक्रियता आएगी. पेशेवर संबंधों में उत्साह रहेगा. वित्तीय इच्छित परिणाम बनेंगे. कामकाजी अनुबंध पक्ष में बने रहेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. कला कौशल के प्रयासों में मदद बनी रहेगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. पैतृक विषयों को गति मिलेगी. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा.

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 7

शुभ रंग: स्काई ब्लू

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. सहयोग बढ़ाएं.

कर्क: कर्क राशि के जातक उच्च शैक्षित प्रयासों में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. विषय विशेष में दखल बढ़ाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में पहल बनाए रहेंगे. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का समर्थन बढ़ेगा. साख सम्मान में बढ़ोत्तरी रहेगी. महत्वपूर्ण वार्ताएं सफल होंगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. भाग्यबल की मदद से महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे.

शुभ अंक: 2, 6 और 7

शुभ रंग: हल्का गुलाबी

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. मनोबल बढ़ाए रहें.

सिंह: सिंह राशि के लोगों के लिए समय सहजता से आगे बढ़ने का संकेतक है. रुटीन गतिविधियों पर फोकस बनाए रखें. पारिवारिक संबंधों का लाभ उठाएंगे. घर परिवार में मिलीजुली स्थिति बनी रहेगी. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. बड़ों का सानिध्य बनाए रखें. करीबियों का साथ समर्थन उत्साहित रखेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. शोधकार्य में रुचि बढ़ाएंगे. कुल कुटम्ब से सहजता रखेंगे. आकस्मिकता बनी रह सकती है.

शुभ अंक: 1, 2 और 7

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. धैर्य दिखाएं.

कन्या: कन्या राशि के जातक साझा कार्यों में समकक्षों का सहयोग समर्थन रहेगा. पेशेवर अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. दाम्पत्य में सुख बना रहेगा. दैहिक संकेतों पर ध्यान देंगे. नियमों की अनदेखी से बचें. व्यवस्था पर बल रहेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. जीवनसाथी उम्मीदों पर खरा रहेगा. अपनों की अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में गति बनाए रखेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. सबका साथ और विश्वास बनाए रखें.

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 7

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. मदद भावना रखें.

तुला: तुला राशि के लोगों को व्यक्तिगत विषयों में निसंकोच आगे बढ़ते रहना चाहिए. सभी मामलों में मित्रों की मदद मिलेगी. अधिकांश कार्यों को उचित दिशा में आगे बढ़ाएंगे. नौकरीपेशा उचित प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कामकाज में सक्रियता लाएंगे. मेहनत लगन से जगह बनाएंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान देंगे. सेवाक्षेत्र के प्रयास अधिक प्रभावी बनेंगे. समय पर कार्य करें.

शुभ अंक: 2, 6 और 7

शुभ रंग: स्फटिक के समान

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. निरंतरता रखें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातक मित्रों के साथ सुखद समय बिताएंगे. प्राथमिक शिक्षा पर फोकस रहेगा. अध्ययन अध्यापन में आगे रहेंगे. प्रभाव में वृद्धि होगी. संतान से शुभ समाचार पाएंगे. मित्रवर्ग अच्छा करेगा. जीत पर जोर रखेंगे. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में गति आएगी. भावनात्मक संवाद को बल मिलेगा. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. भेंट बढ़ाएं.

धनु: धनु राशि के लोगों को जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना चाहिए. निजी मामलों में सतर्कता बनाए रखें. दूसरों की भावनाओं को आहत करने की स्थिति से बचें. व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे. कार्य व्यवसाय पर फोकस रखेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. घर में हर्ष आनंद रहेगा. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. रक्त संबंधों को मजबूती मिलेगी. धैर्य धर्म का पालन रखेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 6 और 7

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. अहंकार से बचें.

मकर: मकर राशि के जातक सामाजिक चर्चाओं में सक्रियता व समन्वय बनाए रखेंगे. पंरपरागत कार्यव्यवसाय से जुड़ेंगे. कामकाज में गंभीरता बढ़ाएंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. प्रशासनिक कार्यों को साधेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. प्रयासों में तेजी आएगी. प्रबंधकीय मामले लाभप्रद बने रहेंगे. सहकार पर जोर होगा. वाणिज्यिक सफलता पाने में मदद मिलेगी. बंधुजनों का सहयोग बढ़ेगा. व्यवसायिक अनुकूलन बना रहेगा.

शुभ अंक: 2, 6, 7 और 8

शुभ रंग: लाल चंदन

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. धर्म कार्य से जुड़ें.

कुंभ: कुंभ राशि के लोगों को न्यायिक विषयों में अकारण हस्तक्षेप से बचना चाहिए. चर्चा में सहजता व सरलता बनाए रखेंगे. भावुकता में नहीं आएं. अतिथियों का आगमन बना रहेगा. वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी. जीवनस्तर सुधार पर रहेगा. संकोच में कमी आएगी. मेलजोल बढ़ाने में रुचि लेंगे. रक्त संबंधों में मजबूती रहेगी. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. खर्च पर नियंत्रण रखें.

शुभ अंक: 2, 6, 7 और 8

शुभ रंग: मूनस्टोन

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. विनम्र रहें.

मीन: मीन राशि के जातक कार्य व्यापार में बहुमुखी प्रतिभा के प्रदर्शन से सभी को प्रभाव में लेंगे. पेशेवर उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. श्रेष्ठ कार्यों से जुड़ेंगे. रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रयासों में अनुकूलन रहेगा. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. संकोच दूर होगा. कार्य व्यापार संवार लेंगे. अनुबंधों के योग बनेंगे. नवाचार पर बल बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे. प्रेम स्नेह के प्रयास गति पाएंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 6 और 7

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. साज संवार रखें.

