Aaj ka Rashifal 5 अक्टूबर 2025: वृष राशि वालों का कारोबार बेहतर होगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Rashifal 5 अक्टूबर 2025, Horoscope Today: संबंधियों से तालमेल बेहतर रहेगा और अनुभवी लोगों से सलाह मिलेगी. लेकिन जोखिम भरे कार्यों से बचें. आज परिस्थितियां थोड़ी अनियंत्रित रह सकती हैं.

all horoscope
मेष राशिफल: आर्थिक लाभ में आज जबरदस्त उछाल बना रहेगा और प्रबंधकीय कार्यों के परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे. मित्रों से संवाद और सहयोग बढ़ेगा, जिससे आप सभी मामलों में सकारात्मकता और उत्साह महसूस करेंगे. करियर और व्यापार में वृद्धि के योग हैं. सहकर्मियों का पूरा समर्थन मिलेगा और आप वरिष्ठों का विश्वास जीतने में सफल रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें और उत्साहपूर्वक आगे बढ़ें. पैतृक मामलों में भी सफलता मिलेगी.

शुभ अंक : 1, 5, 6, 9

शुभ रंग : चमकीला लाल

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. 'ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें.

वृष राशिफल:  आज आप सत्ता से अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे, जिससे शासन, प्रशासन और प्रबंधन का पूरा सहयोग मिलेगा. पेशेवर संबंधों को संवारने का यह अच्छा समय है. वरिष्ठों और मित्रों का साथ बना रहेगा. पारिवारिक कार्यों को बल मिलेगा और मन की आशंकाएं दूर होंगी. करियर और कारोबार अच्छा रहेगा. महत्वपूर्ण चर्चाओं को आगे बढ़ाने और पैतृक कार्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा.


शुभ अंक : 1, 5 और 6

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. 'ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें और व्यवस्था संवारें.

मिथुन राशिफल : आज आप भाग्य की प्रबलता का पूरा लाभ उठाएंगे. दिल के संबंधों को प्राथमिकता देंगे और संपर्कों से फायदा होगा. आस्था और भक्ति में वृद्धि होगी. संबंधियों से तालमेल बेहतर रहेगा और अनुभवी लोगों से सलाह मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन जोखिम भरे कार्यों से बचें. धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे और किसी मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी.

शुभ अंक : 1, 5 और 6

शुभ रंग : पीच कलर

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें और अपनी सोच बड़ी रखें.

कर्क राशिफल : आज परिस्थितियां थोड़ी अनियंत्रित रह सकती हैं, इसलिए करियर और कारोबार में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है. अपनी जिम्मेदारियों को धैर्य से निभाएं और व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहें. किसी भी आवश्यक कार्य में ढिलाई न बरतें और धोखेबाजों से दूर रहें. स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपनों से संवाद में बड़प्पन दिखाएं. व्यर्थ की बातों को अनदेखा करें और अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें.

शुभ अंक : 1, 2, 5 और 6

शुभ रंग : पिंक

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें और धैर्य बढ़ाएं.

सिंह राशिफल : आपके करियर और जीवन में स्थिरता आएगी और लाभ का प्रतिशत बेहतर होगा. उद्योग और व्यापार में अपेक्षित परिणाम मिलेंगे. सामूहिक प्रयासों में आप सक्रिय रहेंगे और भूमि-भवन से जुड़े मामलों में गति आएगी. जोखिम भरे कार्यों को टालें और खानपान सात्विक रखें. सहकारिता के कार्यों में तेजी दिखाएं. परिवार के लोगों का आप पर विश्वास बना रहेगा.

शुभ अंक : 1, 5 और 6

शुभ रंग : डीप पिंक

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें और टीमवर्क को बढ़ावा दें.

कन्या राशिफल: आज आप पेशेवर रिश्तों को गति देंगे और अपनी मेहनत से उचित परिणाम पाएंगे. सजगता और सतर्कता से कार्य करें एवं तर्क-बहस से बचें. आवश्यक कार्यों में स्पष्टता लाएं और स्वास्थ्य पर ध्यान दें. कामकाज में अति उत्साह दिखाने से बचें. समय प्रबंधन बेहतर रहेगा और निवेश संबंधी मामलों में जिम्मेदारी से व्यवहार करें. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी.

शुभ अंक : 1, 5 और 6

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें और सेवाभाव रखें.

तुला राशिफल: कलात्मक विषयों पर आपका फोकस बना रहेगा और आप अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन से खास जगह बनाएंगे. आत्मविश्वास से काम लेंगे और मित्रों के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे. ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे. सभी क्षेत्रों में सकारात्मक प्रदर्शन करेंगे और अपने मन की बात उत्साह से साझा कर पाएंगे. आर्थिक गतिविधियों में पहल करने की सोच रहेगी.

शुभ अंक : 5 और 6

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें और अनुपालन रखें.

वृश्चिक राशिफल: पारिवारिक पक्ष में धैर्य बनाए रखें और निजी संबंधों में रुचि बनी रहेगी. स्वार्थ का त्याग करें और कामकाजी सक्रियता दिखाएं. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें. जिद और अहंकार से बचें. स्मार्ट वर्किंग को बढ़ावा दें और सीख-सलाह पर ध्यान दें.

शुभ अंक : 1, 5, 6 और 9

शुभ रंग : रेड रोज

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें और विवाद से बचें.

धनु राशिफल: सामाजिक विषयों में आप पहल और पराक्रम दिखाएंगे. संपर्क और संचार का क्षेत्र बड़ा होगा. साहस से संबंधित कार्यों को बल मिलेगा और महत्वपूर्ण आर्थिक मामले गति लेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे और कोई इच्छित सूचना प्राप्त हो सकती है. बंधुजनों से मदद मिलेगी और व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा.


शुभ अंक : 1, 3 और 6

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें और आलस्य का त्याग करें.

मकर राशिफल:  घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. मान-सम्मान में वृद्धि होगी और आपकी वाणी व व्यवहार आकर्षक रहेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा और चारों ओर सफलता पाएंगे. आस्था और संस्कारों पर जोर देंगे. जीवन स्तर में सुधार होगा और प्रियजनों का आगमन खुशी बढ़ाएगा. उत्सव का माहौल बना रहेगा.


शुभ अंक : 5, 6 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें और मृदुभाषी रहें.

कुंभ राशिफल: आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा और करियर संवरता रहेगा. रचनात्मक कार्यों में प्रभावी रहेंगे और आधुनिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. नए मामले आपके पक्ष में बनेंगे और सौदे-समझौते गति लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. परिवार का साथ और सहयोग मिलेगा. आत्मविश्वास और स्वाभिमान बढ़ेगा.

शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें और नवीनता बढ़ाएं.

मीन राशिफल :  विदेशी मामलों में आपकी स्थिति बेहतर रहेगी और निजी मामलों पर फोकस बढ़ेगा. कार्य-विस्तार के मामले गति लेंगे, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना कठिन हो सकता है. वाणिज्यिक विषयों में सजग रहें और अनुबंधों में जल्दबाजी न दिखाएं. विपक्ष से सतर्क रहें और बजट बनाकर चलें.

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : गोल्डन

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें और निवेश बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
