Aaj ka Rashifal 3 अक्टूबर 2025: शुुक्रवार के दिन कुंभ राशि वालों को मिलेगी शुभ सूचना, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातक व्यवस्था को बेहतर बनाने में रुचि लेंगे. प्रबंधन के प्रयासों में गति आएगी. पैतृक मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. योग्यता प्रदर्शन में आगे होंगे, और लगन से लक्ष्य पाएंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा, और सहकार व सहयोग का भाव बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. सफलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. लाभ वृद्धि के अवसर रहेंगे. पदोन्नति के संकेत हैं, और महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: ब्राइट रेड

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. ध्यान साधना बढ़ाएं.

वृष: वृष राशि के जातकों के लिए किस्मत की चाल उम्दा बनी रहेगी. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे, और प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. लोगों से अपने काम निकालने में सफलता पाएंगे. सभी को जोड़ने में कामयाब होंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. मनोरंजक कार्यों में शामिल होंगे. लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं. उच्चशिक्षा पर जोर रहेगा. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 3, 4, 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. भक्तिभाव रखें.

मिथुन: मिथुन राशि के लिए धैर्य से आगे बढ़ते रहने का समय है. कार्य पूरा करने व लक्ष्यों को पाने में अवरोध अनुभव कर सकते हैं. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाते रहें. करीबियों का साथ समर्थन बना रहेगा. नीति नियम एवं व्यवस्था से कार्य करें. अनुशासन अनुपालन पर जोर देंगे. करियर कारोबार में जोखिम नहीं उठाएंगे. कामकाज में स्पष्टता रहेगी. स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही न करें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें.

शुभ अंक: 3, 4, 5 और 6

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. बड़प्पन रखें.

कर्क: कर्क राशि के जातकों की टीम वर्क की कोशिशों में तेजी बनी रहेगी. साझेदारी के प्रयास फलेंगे. दाम्पत्य जीवन में हर्ष आनंद के अवसर बने रहेंगे. लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे. उद्योग व्यापार में आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में सफल होंगे. इच्छित सफलता की संभावना रहेगी. सबके साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्यों को वक्त से पहले पूरा कर सकेंगे. नेतृत्व और प्रबंधन संवारेंगे. साथी उपलब्धि प्राप्त करेगा.

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. दिखावे से बचें.

सिंह: सिंह राशि के लोग मेहनत से परिणाम संवारने में आगे रहेंगे. पेशेवर अपेक्षित सफलता पाएंगे. कामकाजी जिम्मेदारियों को निभाएंगे. कार्यों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में फोकस बनाए रखेंगे. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बना रहेगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. सभी मामलों में अनुशासन अनुपालन रखेंगे. पूर्व रोग उभर सकते हैं. लोगों पर अतिभरोसा न करें. विनम्र रहें. सीख सलाह और समय प्रबंधन को मजबूती देंगे. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी.

शुभ अंक: 1, 3 और 4

शुभ रंग: बरगंडी रेड

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का दान बढ़ाएं. बहकावे में न आएं.

कन्या: कन्या राशि के जातकों की कार्य कुशलता में वृद्धि होगी. प्रेम और स्नेह के मामले बल पाएंगे. मित्र संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. उचित अवसरों को भुनाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. बुद्धिमत्ता से जगह बनाए रखने में सफल होंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि दिखाएंगे. मित्रगण एक दूसरे की मदद करेंगे. आर्थिक सक्रियता बढ़ाए रहेंगे.

शुभ अंक: 3, 4, 5 और 6

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. ज्ञानार्जन पर जोर दें.

तुला: तुला राशि के लोगों का करियर कारोबार में औरों की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन बना रहेगा. सुख सुविधाओं पर फोकस होगा. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे. अपनों को अनदेखा न करें. निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी. जरूरतों पर फोकस रह सकता है. पारिवारिक मामलों में सहजता से काम लेंगे. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. प्रतिक्रिया में धैर्य रखेंगे. पेशेवर मामलों में सामंजस्यता रखेंगे. घर के कार्यों में सजगता से आगे बढ़ेंगे. आवश्यक वस्तु की खरीदी संभव है.

शुभ अंक: 3, 4 और 6

शुभ रंग: ओपल के समान

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. आत्मविश्वास बढ़ाएं.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातक सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. अनुभवियों व भाई बंधुओं से सीख सलाह बनाए रखेंगे. सबका साथ सहयोग बना रहेगा. करियर व्यवसाय में निरंतरता रखेंगे. परस्पर मदद की भावना रखेंगे. सामाजिक उपलब्धियों पर ध्यान रहेगा. वातावरण में अनुकूलन बना रहेगा. विविध विषयों में तेजी बनाए रखेंगे. सहकारिता में रुचि रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. संपर्क का दायरा बड़ा होगा. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: लाल गुड़हल के समान

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का दान बढ़ाएं. पुण्य अर्जित करें.

धनु: धनु राशि के लोगों को भव्य आयोजन में शामिल होना चाहिए. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह बनाए रखेंगे. घर परिवार के मामले मजबूत होंगे. प्रशासनिक प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कामकाज में साहसिक फैसले लेंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति बनी रहेगी. घर में सभी से सामंजस्य बनाए रहेंगे. श्रेष्ठ प्रदर्शन बना रहेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. उचित अवसर प्राप्त होंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का दान बढ़ाएं. व्रत संकल्प पूरा करें.

मकर: मकर राशि के जातक नए ढंग से चीजों को देखने व समझने में आगे रहेंगे. विविध प्रयासों पर जोर होगा. सृजन कार्यों में प्रभावी बने रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. परस्पर सहयोग की सोच रहेगी. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. व्यक्तित्व बल पाएगा. लंबित मामले पक्ष में बनेंगे. विविध विषयों में तेजी आएगी. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. रचनात्मकता को बल मिलेगा.

शुभ अंक: 4, 6, 8 और 9

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. रुटीन संवारें.

कुंभ: कुंभ राशि के लोगों को बजट पर फोकस बनाए रखना चाहिए. योजना बनाकर कार्य करें. विपक्ष से सतर्कता बनाए रहें. निवेश के प्रयासों में गति आएगी. करियर कारोबार सहज रहेगा. विदेश के मामलों में उतावलापन न दिखाएं. आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. खर्च पर अंकुश बनाए रखें. अफवाह में न आएं. निवेश संबंधी मामले योजनानुसार आगे बढ़ें. धैर्य से काम लें. न्यायपूर्ण ढंग से आगे बढ़ें. दिखावा व लापरवाही करने से बचें.

शुभ अंक: 3, 4, 6 और 8

शुभ रंग: रॉयल ब्लू

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. दान बढ़ाएं.

मीन: मीन राशि के जातक आर्थिक कार्यों में लाभ संवार पर बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा का लाभ उठाएंगे. लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. प्रशासनिक मामलों में तेजी बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. सत्ता एवं प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा. सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे. उल्लेखनीय कार्य बनेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. औद्योगिक क्षेत्र में प्रदर्शन बनाए रखेंगे. उपलब्धियां संवरेंगी. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. आर्थिक विषय अपेक्षा से बेहतर रहेंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. नवाचार बनाए रखें.

