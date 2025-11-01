Aaj ka Rashifal 2 नवंबर 2025: कन्या राशि वालों को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष : मेष राशि वालों के लिए आज आर्थिक लाभ और खर्च दोनों में वृद्धि बनी रहेगी. हमारी सलाह है कि जरूरी कार्य दोपहर तक ही पूरे कर लें. परिस्थिति के अनुरूप ही अपनी कार्य गति बनाए रखें. सूझबूझ से आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा. अपना व्यवहार विनम्र और मधुर रखें, इससे काम बनेंगे. व्यापार-व्यवसाय के लिए दिन मध्यम है. आज आय की तुलना में खर्च की अधिकता बनी रह सकती है, इसलिए बजट पर ध्यान दें.

अच्छी बात यह है कि रिश्तेदार सहयोगी होंगे. कामकाजी मामलों में किसी की सलाह से निर्णय लेना बेहतर रहेगा. आपको करीबियों का सहयोग भी मिलेगा. अपनी महत्वपूर्ण बात सहजता से रखें. दूर देश से जुड़े कार्य सधेंगे.

शुभ अंक : 1, 2 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. मिश्री-मेवे का प्रसाद बांटें. व्यवहार विनम्र रखें.

वृष : वृष राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार है. आप चहुंओर लाभ और प्रभाव बनाए रखने में सफल रहेंगे. आर्थिक और प्रबंधकीय कार्योंं में आप बेहतर रहने वाले हैं. अधिकारीवर्ग भी आपका सहयोगी होगा, जिससे लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आप बड़े लक्ष्यों की ओर प्रेरित होंगे और आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे.

हमारी सलाह है कि अवसरों को भुनाने का पूरा प्रयास रखें. महत्वपूर्ण मामले आज हल होंगे. घर में हर्ष और आनंद का वातावरण रहेगा. साहस बनाए रखें, साज-संवार बढ़ाएंगे. सक्रियता से काम लें, इससे पद, प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. संपर्क और संवाद भी बेहतर रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ें.

शुभ अंक : 2, 4 और 6

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. व्यक्तित्व संवारें. बड़ी सोच रखें और तेजी से काम करें.

मिथुन : मिथुन राशि वालों के लिए आज भाग्यबल और प्रतिभा से सभी कार्य बनने वाले हैं. शासन-प्रशासन से जुड़े मामले संवरेंगे. आप अपने लक्ष्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. वरिष्ठों और अधिकारियों का साथ और समर्थन आपको मिलेगा. आज आप कोई बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं. पैतृक विषयों में भी गति आएगी.

आप प्रबंधन के कार्य में बहुत अच्छे रहेंगे. चहुंओर अनुकूलता बनी रहेगी और महत्वपूर्ण मामले आपके पक्ष में बनेंगे. जिम्मेदार वर्ग आपका सहयोगी रहेगा. आप अपनी बातों से लोगों का भरोसा जीतेंगे और प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. आपकी बहुमुखी प्रतिभा बढ़ेगी, जिससे सभी प्रभावित होंगे. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं.

शुभ अंक : 1, 2, 4 और 5

शुभ रंग : अंजीर समान

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सूखे फल मेवे व मिश्री बांटें. लक्ष्य साधें और व्यवस्था के प्रति समर्पित रहें.

कर्क : कर्क राशि वालों के लिए दिन तेजी से सुधार लाएगा. आज आपके रुके हुए मामलों में सक्रियता आएगी. वांछित सफलता प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं. आप अपनी इच्छित उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं. आपका भाग्य पक्ष बलवान होगा. जो लोग उच्चशिक्षा से जुड़े हैं, उन्हें सफलता मिलेगी. आपकी नेतृत्व क्षमता में भी वृद्धि होगी.

विभिन्न कार्योंं को आज समर्थन मिलेगा. आप दीर्घकालिक मामलों में सक्रियता दिखाएंगे और इच्छित परिणाम पाएंगे. कारोबार में तेजी रखेंगे. आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी. धार्मिक एवं जनकल्याण के मामले गति लेंगे. किसी मनोरंजक यात्रा पर जाने की संभावना है. अपना रुटीन बेहतर बनाए रखें.

शुभ अंक : 1, 2 और 4

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मेवे-मिश्री का प्रसाद बांटें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. किसी धर्मस्थल पर जाएं.

सिंह : सिंह राशि वाले आज मित्रों और परिजनों के सहयोग से बेहतर स्थिति में बने रहेंगे. आपको रुटीन परिणाम ही मिलेंगे. हमारी सलाह है कि सीख और सलाह से ही आगे बढ़ें. आज कुछ आकस्मिकता बनी रह सकती है. पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ाकर चलें. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति-नियम और निरंतरता बनाए रखें. कामकाज साधारण ही रहेगा.

आपकी रुचि शोधकार्यों में दिख सकती है. सहजता बनाए रखें और व्यवस्था पर जोर दें. अपरिचितों पर भरोसा करने से बिलकुल बचें. कागजी गतिविधियों में सजग रहें. बजट बनाकर चलें और अनुशासन रखें. लिखा-पढ़ी के मामलों में स्पष्टता बहुत जरूरी है. अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें.

शुभ अंक : 1, 2, 4 और 7

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें. मेवे-मिश्री का प्रसाद बांटें और जरूरतमंद की मदद करें.

कन्या : कन्या राशि वाले आज उद्योग एवं करियर विस्तार के अवसरों को भुनाएंगे. आपका समय तेजी से सुधरने वाला है. आप सबको साथ लेकर चलेंगे और आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी. आप महत्वपूर्ण विषयों में गति लाएंगे. मित्रों के साथ आज श्रेष्ठ समय बिताने का मौका मिलेगा. पेशेवर मामलों में आप प्रभावशाली रहेंगे.

आज कोई नवीन अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) भी बन सकता है. जीवन में सुख, सौख्य और स्थायित्व बढ़ेगा. साझीदारों का पूरा सहयोग मिलेगा. जिम्मेदारों से आपकी भेंट होगी और आप कामकाजी चर्चाओं में शामिल होंगे. मेहनत और विश्वास से आप सफलता पाएंगे. सूझबूझ और तार्किकता बनाए रखें.

शुभ अंक : 1, 2, 4 और 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : भगवान भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें. अपना वचन जरूर रखें.

तुला : तुला राशि वालों को आज अपने आवश्यक कार्य तेजी से पूरे करने की कोशिश बनाए रखनी चाहिए. किसी भी तरह के लोभ-प्रलोभन से अपना बचाव रखें. आप अपनी मेहनत और लगन से अपनी जगह बनाएंगे. आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. पेशेवरता और प्रबंधन के मामले संवरेंगे. योजना के अनुसार कार्य करते रहें.

आप महत्वपूर्ण चर्चाओं में हिस्सा लेंगे. सहकर्मियों में विश्वास बनाए रखें और प्रबंधकीय कार्यों को आगे बढ़ाएं. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. आप अपने कारोबारी संबंध संवार लेंगे. विरोधियों से थोड़ी सावधानी जरूर रखें. किसी भी काम में ढिलाई से बचें और लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. पेशेवर मामलों में गति आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल: आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा. महत्व के कार्य न टालें. दिनचर्या सामान्य रहेगी. व्यक्तित्व साधारण रहेगा. नियम-अनुशासन से आगे बढ़ें और मनोबल ऊंचा रखें.

शुभ अंक : 2, 4 और 6

शुभ रंग : ब्राइट व्हाइट

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें. अपना वादा पूरा करें.

वृश्चिक : वृश्चिक राशि वालों का जोर आज भावनात्मक विषयों पर रहेगा. आपके विविध प्रयास आपके पक्ष में बनेंगे. किसी सुखकर और मनोरंजक यात्रा की संभावना भी बन रही है. आपका लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में आप उत्साह से आगे बढ़ेंगे. आपकी प्रतिभा और मनोत्साह दोनों बढ़त पर रहेंगे. आप विषयों को शीघ्र समझने में सहज रहेंगे.

मित्रों का साथ और समर्थन आपको लगातार मिलता रहेगा. आप शैक्षिक गतिविधियों में आगे रहेंगे. परीक्षा और प्रतिस्पर्धा को भी आप बढ़ावा देंगे. समता और सामंजस्य से आगे बढ़ें. आज आपमें जोखिम लेने का भाव रहेगा. आप संवेदनशील भी रहेंगे. आपको अनुभवियों का साथ मिलेगा.

शुभ अंक : 1, 2 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. मेवे-मिश्री का प्रसाद बांटें और सीखना बनाए रखें.

धनु : धनु राशि वालों के लिए सलाह है कि औरों की बातों में आकर, जिद में या जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें. आपकी रुचि निजी विषयों में बनी रहेगी. आप संबंधों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. आप घरेलु मामलों में अपना दखल बढ़ाएंगे. कोई भी निर्णय लेने से पहले परिजनों और मित्रों से सलाह जरूर कर लें.

आज सावधानी और सजगता बढ़ाने का दिन है. सेहत मिश्रित प्रभाव वाली रह सकती है, इसलिए ध्यान दें. आपका रहन-सहन संवार पर रहेगा. करीबियों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. आप प्रबंधन के कार्योंं से जुड़ेंगे और महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. आपका फोकस अपने लक्ष्य पर रहेगा. सजगता से कार्य करें, पेशेवर सहयोगी होंगे.

शुभ अंक : 1, 2 और 3

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें. सूखे फल मेवे का प्रसाद बांटें और सात्विकता रखें.

मकर (Capricorn)

मकर राशि वाले आज सामाजिक गतिविधियों में अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे. आपको कई शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. वाणिज्यिक मामलों में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा. आपके विविध प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक एवं पारिवारिक मामले आपके पक्ष में रहेंगे. परिवार में आनंद के क्षण निर्मित होंगे. आप भाई-बंधुओं से खुशियों को साझा करेंगे.

आपका संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. आप अपने आवश्यक कार्योंं पर फोकस बढ़ाएंगे. आपके अंदर मेलजोल की भावना बढ़ेगी और मित्रवर्ग आपका पूरा सहयोग करेगा. आप व्यवस्था को बल देंगे और लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे. अपनी भव्यता बनाए रखें. घर-परिवार में हर्ष और आनंद का माहौल रहेगा.

शुभ अंक : 2, 4 और 8

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : सूर्य भगवान को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें. आलस्य का त्याग करें.

कुंभ : कुंभ राशि वाले आज कुल-परिवार के मामलों में सक्रियता और उत्साह दिखाएंगे. घर में सुख-सौख्य बढ़ेगा. आप अपने रहन-सहन को संवारेंगे. आज आपकी भेंट श्रेष्ठ जनों से होगी. आप चर्चा में सफलता पाएंगे और सुलह-सामंजस्य बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में आज गति आएगी. आपका फोकस अपने लक्ष्य पर बना रहेगा.

आपके विभिन्न कार्योंं को गति मिलेगी और मान-सम्मान बढ़ेगा. आपकी कार्यशैली प्रभावी रहेगी. आर्थिक मामले आपके पक्ष में रहेंगे और बचत बढ़ेगी. आप किसी भव्य आयोजन से जुड़ सकते हैं. आप दान-धर्म के कार्यों को भी बढ़ाएंगे. आपके संस्कार और सभ्यता को बल मिलेगा. आप बड़ा सोचेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.

शुभ अंक : 1, 2, 4 और 8

शुभ रंग : जामुनी

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सुबह जल्दी उठें. मिश्री और सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. अपनी साज-संवार बढ़ाएं.

मीन : मीन राशि वालों के लिए आज समय की चाल तेजी से सकारात्मक होगी. आप अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन में आगे रहेंगे. आप अपनी सूझबूझ और सृजनात्मकता (क्रिएटिविटी) से सभी को प्रभावित करेंगे. आप अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे, जिससे आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी. आपको अपनी उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.

इस अच्छे समय का पूरा लाभ उठाएं. आर्थिक मोर्चे पर आप बेहतर बने रहेंगे. अपनी रचनात्मक सोच बनाए रखें. आप विभिन्न कार्यों में बेहतर रहेंगे. आपका वाणिज्य-व्यापार अच्छा चलेगा. आपके संसाधन बढ़ेंगे और किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति भी संभव है. आपका प्रबंधन संवर पाएगा और भावनात्मक नियंत्रण बढ़ेगा. आप नियमों का अनुपालन करेंगे.

शुभ अंक : 1, 2 और 3

शुभ रंग : नारंगी

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें और नवीनता पर जोर दें.

