Aaj ka Rashifal 1 अक्टूबर 2025: महानवमी पर आज मीन राशि वाले पाएंगे करीबियों का साथ, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 1 अक्टूबर 2025, Horoscope Today: विविध पेशेवर प्रयास उम्मीद से बेहतर परिणाम दे सकते हैं. आर्थिक वाणिज्यिक कार्यों में मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा.  सूझबूझ से काम लेंगे और आपका साख व प्रभाव बना रहेगा.

मेष: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुधार और संवार को बनाए रखने वाला है.  आप श्रेष्ठ कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे.  करियर और कारोबार में नवारंभ के अवसर बनेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास ऊँचा रहेगा.  आपकी बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी और आप प्रशासनिक मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे.  आर्थिक मामले आपके पक्ष में रहेंगे और सफलता का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. 

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 9

शुभ रंग: अखरोट समान

आज का उपाय: देवी मां सिद्धिदात्री की पूजा वंदना साधना करें.  विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें.  कन्या भोजन कराएं.  संवाद बढ़ाएं. 
वृष: वृष राशि वालों के लिए समय की चाल सुधार पर बनी रहेगी.  आप अपनी योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे और विभिन्न मामलों में साथ व समर्थन मिलेगा.  धार्मिक और मनोरंजक कार्यों में सफलता के योग हैं.  लाभ का प्रतिशत ऊँचा रहेगा और आपको अच्छे लोगों का साथ मिलेगा.  व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बढ़ेगा.  नीति-नियमों का पालन करने से कामकाज साधारण से अच्छा रहेगा. 

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: देवी मां सिद्धिदात्री की पूजा वंदना साधना करें.  विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें.  कन्या भोजन कराएं.  जनकार्य करें. 
मिथुन: मिथुन राशि के जातक आज महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास बनाए रखें.  साझा कार्यों में सक्रियता बनी रहेगी.  आपको टीम प्रबंधन और व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.  कार्य व्यापार मध्यम रहेगा, इसलिए लेनदेन में नियम पालन बनाए रखें.  अतिश्रम और दबाव में कार्य करने से बचें और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें.  सामंजस्यता बढ़ाने का प्रयास करना हितकर होगा. 

शुभ अंक: 1, 2 और 5

शुभ रंग: हल्का हरा

आज का उपाय: देवी मां सिद्धिदात्री की पूजा वंदना साधना करें.  विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें.  कन्या भोजन कराएं.  विनम्र रहें. 
कर्क: कर्क राशि के लिए आज सकारात्मकता निरंतर बढ़ेगी.  खासकर दोपहर के भोजन के बाद बड़े प्रयासों में गति आएगी.  पेशेवर बातों में आपको गंभीरता बनाए रखनी होगी.  अपेक्षित परिणामों से आप उत्साहित रहेंगे और साझा संभावनाएं बल पाएंगी.  टीम वर्क में आप उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा.  संबंधों में संतुलन बना रहेगा और चर्चा संवाद में पहल करने से लाभ होगा. 

शुभ अंक: 1, 2 और 5

शुभ रंग: बेबी ब्लू

आज का उपाय: देवी मां सिद्धिदात्री की पूजा वंदना साधना करें.  विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें.  कन्या भोजन कराएं.  वचन रखें. 
सिंह: सिंह राशि वालों के लिए आज का समय मिश्रित प्रभाव का है.  आपको मित्रों का साथ और समर्थन तो मिलेगा, लेकिन अन्य पर अधिक भरोसा करने से बचें.  धूर्ता से सतर्कता बनाए रखें और कार्यक्षेत्र में निरंतरता बनाए रखें.  समय प्रबंधन पर ध्यान दें और जरूरी कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें.  वाणिज्यिक मामलों में समन्वय से कार्य करें और लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं.  सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. 

शुभ अंक: 3, 4 और 8

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: देवी मां सिद्धिदात्री की पूजा वंदना साधना करें.  विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें.  कन्या भोजन कराएं.  तर्कशील रहें. 
कन्या: कन्या राशि के जातक आज मित्रों की खुशी को महत्व देंगे और साझेदारी मामलों में सबका सहयोग होगा.  आपको चर्चाओं में सक्रियता दिखानी चाहिए.  मेहनत और कौशल से आप अपने लक्ष्यों को साधने में सफल होंगे.  क्षमाशीलता बनाए रखना हितकर होगा.  उद्योग व्यापार को संवार पाएंगे और वरिष्ठों की आज्ञा का अनुसरण करना लाभदायक रहेगा.  परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. 

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 8

शुभ रंग: गहरा हरा

आज का उपाय: देवी मां सिद्धिदात्री की पूजा वंदना साधना करें.  विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें.  कन्या भोजन कराएं.  स्पष्टता बनाए रखें. 
तुला: तुला राशि वालों के लिए दोपहर तक का समय अधिक प्रभावपूर्ण बना रहेगा.  आपको आवश्यक कार्यों को जल्द पूरा करने की सोच रखनी चाहिए.  सामाजिक पक्ष संवर पाएगा और आप जरूरी चर्चा-संवाद का हिस्सा होंगे.  कला कौशल का बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे.  हालांकि, लेनदेन में जल्दबाजी से बचें.  विरोधियों की सक्रियता रहेगी, पर आपकी चहुंओर सकारात्मकता बनी रहेगी.  व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा. 

शुभ अंक: 2, 5 और 6

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: देवी मां सिद्धिदात्री की पूजा वंदना साधना करें.  विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें.  कन्या भोजन कराएं.  बड़प्पन रखें. 
वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लिए आज व्यावसायिक स्थिति अपेक्षा से अच्छी रहेगी और उत्तरोत्तर लाभ प्रतिशत बढ़ेगा.  आपको चर्चा-संवाद में सहजता बनाए रखनी होगी.  सकारात्मक स्थिति का लाभ मिलेगा.  करीबियों और परिजनों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा.  महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे.  दान, धर्म और सहकार बढ़ाएंगे.  आपकी साख और सम्मान बढ़ेगा और आप लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. 

शुभ अंक: 1, 5 और 9

शुभ रंग: गहरा भूरा

आज का उपाय: देवी मां सिद्धिदात्री की पूजा वंदना साधना करें.  विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें.  कन्या भोजन कराएं.  सहकार बढ़ाएं. 
धनु: धनु राशि के जातक आज नए ढंग से कार्य करने और कुल परिवार से जुड़ाव बढ़ाने में विश्वास रखेंगे.  आप सबको साथ लेकर चलेंगे और विभिन्न कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे.  आर्थिक मामले आपके पक्ष में बनेंगे और सुविधाओं में वृद्धि होगी.  कार्यविस्तार पर विचार करेंगे.  धन संपत्ति के विषयों में आपका प्रभाव बढ़ेगा.  व्यक्तिगत मामलों में पहल करने से आपको लाभ मिलेगा. 

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय: देवी मां सिद्धिदात्री की पूजा वंदना साधना करें.  विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें.  कन्या भोजन कराएं.  साज संवार रखें. 
मकर: मकर राशि वालों में तेज और सकारात्मक सुधारों से उत्साह बढ़ा रहेगा.  लक्ष्य पर आपका फोकस बढ़ा हुआ रहेगा.  साहस और पराक्रम भी बढ़ा रहेगा.  आप रचनात्मक कार्यों में रुचि रखेंगे.  अपनों के साथ खुशियां बांटेंगे और हर्ष आनंद के पल निर्मित होंगे.  नवीन कार्यों से जुड़ेंगे और लाभ में वृद्धि होगी.  कोई सुखद सरप्राइज मिल सकती है.  योजनानुसार कार्य करने और बड़प्पन से काम लेने से सफलता मिलेगी. 

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: देवी मां सिद्धिदात्री की पूजा वंदना साधना करें.  विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें.  कन्या भोजन कराएं.  व्यवस्था संवारें. 
कुंभ: कुंभ राशि के जातक महत्वपूर्ण कार्यों को दोपहर से पहले पूरा करने की कोशिश करें.  कामकाजी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.  आज आर्थिक खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, इसलिए बजट पर नियंत्रण बढ़ाएं.  निवेश के मामले गति लेंगे.  विदेश के मामलों में आपकी रुचि बनी रहेगी.  कार्यकारी मामले लंबित रह सकते हैं, इसलिए लेनदेन पर ध्यान दें.  विवेक और बड़प्पन से काम लेना हितकर होगा. 

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: मोरपंख के समान

आज का उपाय: देवी मां सिद्धिदात्री की पूजा वंदना साधना करें.  विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें.  कन्या भोजन कराएं.  निरंतरता रखें. 
मीन: मीन राशि के लिए शुभता का प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा. विविध पेशेवर प्रयास उम्मीद से बेहतर परिणाम दे सकते हैं. आर्थिक वाणिज्यिक कार्यों में मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा.  सूझबूझ से काम लेंगे और आपका साख व प्रभाव बना रहेगा. करीबियों का सहयोग मिलेगा और आर्थिक क्षेत्रों में उचित स्थिति बनी रहेगी.  लाभ संवार पर बना रहेगा.  चहुंओर, प्रभावी प्रदर्शन करने में आप सफल रहेंगे. 

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: देवी मां सिद्धिदात्री की पूजा वंदना साधना करें.  विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें.  कन्या भोजन कराएं.  जल्दी उठें. 

