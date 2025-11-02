Tulsi Puja Niyam: तुलसी के पौधे पर गलत दिन तो नहीं चढ़ा रहे जल, जान लें वास्तु से जुड़े ये जरूरी नियम

तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना गया है. ऐसा माना जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है, वहां देवी-देवताओं का वास होता है. उस घर में हमेशा सुख-समृद्धि बनी रहती है. शास्त्रों में तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, इसलिए तुलसी की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद दोनों प्राप्त होते हैं.

पूजा-पाठ में भी तुलसी का महत्व है. तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु, कृष्ण और नारायण की आराधना में विशेष रूप से अर्पित किया जाता है. वहीं तुलसी की पूजा का अपना एक अलग महत्व तो है ही. लेकिन तुलसी की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी पूजा में की गई छोटी-सी गलती भी अशुभ परिणाम दे सकती है.

तुलसी के पौधे से जुड़ा नियम

नियमित रूप से तुलसी के पौधे को जल देने से घर में बरकत आती है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक रविवार को ना तो तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और ना ही पत्तों को छूना चाहिए. इसके अलावा एकादशी, चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण वाले दिन भी तुलसी को ना तो छूना चाहिए और ना ही पत्ते तोड़ने चाहिए. ऐसा माना जाता है कि मां तुलसी रविवार को विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. ऐसे में अगर तुलसी पर जल चढ़ाया गया तो उनका व्रत टूट जाता है.

Advertisement

तुलसी से जुड़े वास्तु नियम

तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ वास्तु नियमों का पालन करना भी जरूरी है. शास्त्र के हिसाब से तुलसी के पौधे के पास शिवलिंग नहीं रखना चाहिए.

तुलसी के पौधे की दिशा

तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है. दक्षिण दिशा में तुलसी लगाना अशुभ प्रभाव दे सकता है.

दीपक जलाने का नियम

हर शाम तुलसी के पास घी या तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है. इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है.

सूखी तुलसी के पत्ते

सूखी तुलसी को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए. ऐसी तुलसी को घर के बाहर किसी पौधे के नीचे रख देना चाहिए.

तुलसी के पौधे के पास साफ-सफाई

तुलसी के आसपास का स्थान हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए. वहां कूड़ा, जूते-चप्पल, गंदा पानी या टूटा सामान नहीं होना चाहिए. यदि तुलसी का पौधा छत पर रखा है, तो उसके नीचे कोई गंदा या अपवित्र सामान नहीं रखना चाहिए. तुलसी के गमले को ऊंचे और साफ स्थान पर रखना चाहिए.



---- समाप्त ----