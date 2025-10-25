scorecardresearch
 

Weekly Rashifal 2025: कुंभ सहित इन 5 राशियों के लिए अक्टूबर का आखिरी सप्ताह लकी, धन लाभ के योग

Weekly Rashifal 2025: अक्टूबर का नया सप्ताह 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक रहने वाला है. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह सप्ताह 5 राशियों के लोगों के लिए अत्यंत शुभ साबित हो सकता है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

अक्टूबर के इस नए सप्ताह में मंगल का राशि परिवर्तन भी होने वाला है. (Photo: AI Generated)
Weekly Rashifal 2025: अक्टूबर माह का नया सप्ताह शुरू होने वाला है. यह सप्ताह 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 2 नवंबर 2025 तक रहने वाला है. ज्योतिषविदों का कहना है कि अक्टूबर के नए सप्ताह में मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है. ग्रह-नक्षत्रों की चाल को देखते हुए कुंभ सहित पांच राशियों के लोगों के लिए अक्टूबर का आखिरी सप्ताह बेहद शुभ माना जा रहा है. इस सप्ताह इन राशियों को धनधान्य, करियर और पारिवारिक मोर्चे पर लाभ मिल सकता है.

मेष राशि
मेष राशि वालों को इस सप्ताह अच्छी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा. आप जो भी काम करेंगे, उसमें सफलता जरूर मिलेगी. आपके घर-परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. खर्चों में कमी और आय में वृद्धि होगी.  व्यवसाय में लाभ का समय है. यदि आप व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है.

सिंह राशि
सिंह राशि के लोग इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे. धन लाभ के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे, उसका लाभ अवश्य मिलेगा. शुभ समाचार मिलेंगे. नौकरी के लिए प्रयास कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. जो लोग अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें भी अच्छे अवसर मिलेंगे.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल तुला राशि में विराजमान हैं. इसी सप्ताह 27 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे. ऐसे में वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. उधार या कर्ज में दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है. कार्य-कारोबार में उन्नति के योग बनेंगे. कोई कीमती चीज खरीदकर घर ला सकते हैं.

मकर राशि
मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. आप जो काम कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी. आपके रुके हुए काम पूरे होंगे. करियर के क्षेत्र में आलस्य त्यागने वाले दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे.

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहेगा. इस सप्ताह आप बड़े निर्णय ले सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को लाभ मिलेगा. किसी करीबी मित्र की मदद से काम बनेंगे. घर में खुशियों की दस्तक होगी. माता-पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

