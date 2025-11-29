scorecardresearch
 
पर्स में रखी ये चीजें आपको बना सकती हैं कंगाल, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुरंत हटाएं

Vastu Upay: वास्तु शास्त्र में पर्स को केवल पैसे रखने की जगह नहीं, बल्कि धन और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. अगर पर्स सही तरीके से रखा जाए और उसमें सही चीजें हों, तो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन का प्रवाह बना रहता है.

वास्तु शास्त्र में भी पर्स को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. (Photo:ITG)
पर्स हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. हम इसे केवल पैसे रखने के लिए नहीं बल्कि अपने जरूरी कार्ड, पहचान पत्र और कभी-कभी छोटे दस्तावेज भी रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. वास्तु शास्त्र में भी पर्स को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. कहा जाता है कि पर्स में कुछ चीजें रखने से धन की देवी, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है. हमेशा धन की कमी बनी रहती है. इसलिए यह जानना जरूरी है कि पर्स में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं. 

फटे नोट और सिक्के

फटे नोट और बुरी हालत में सिक्के पर्स में कभी नहीं रखने चाहिए. ये पैसे की ऊर्जा को नकारात्मक बना देते हैं. अगर आप चाहते हैं कि धन की देवी की कृपा बनी रहे और पैसा हमेशा आपके पास रहे, तो हमेशा पर्स में नए और अच्छे हालत के नोट रखें. पुराने और फटे नोट रखने से धन से संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं.

पुराने बिल

इसके अलावा पर्स में पुराने बिल, रसीदें और अनावश्यक कागज रखने से बचें. अक्सर हम पर्स में छोटे-छोटे बिल या रसीदें रख लेते हैं, जो हमारे पर्स को भारी और अव्यवस्थित बना देती हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार यह पैसे के प्रवाह में बाधा डालती है. इसलिए समय-समय पर पर्स को साफ करना और पुराने कागजात निकाल देना बहुत जरूरी है.

नुकिली चीजें
नुकिली या टूट-फूट वाली चीजें भी पर्स में नहीं रखनी चाहिए. जैसे चाबियां, टूटे पेन या कोई भी टूटी हुई छोटी वस्तुएं. ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और आपके वित्तीय स्थिति पर बुरा असर डाल सकती हैं.

भगवान की मूर्ति

कुछ लोग पर्स में भगवान की तस्वीरें भी रखते हैं. लेकिन वास्तु के अनुसार यह भी सही नहीं माना जाता. पर्स एक ऐसी जगह है जो रोज हाथों में आती रहती है और उसमें लगातार पैसे आते-जाते रहते हैं. भगवान की तस्वीर पर्स में रखने से उनका आदर सही ढंग से नहीं हो पाता.

