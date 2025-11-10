Vastu Upay: मनी प्लांट की मिट्टी में डालें ये दो चीजें, जीवन में आएगी खुशहाली, खूब बढ़ेगा धन

वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को अत्यंत शुभ और समृद्धि लाने वाला पौधा माना गया है. यह न केवल घर की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करता है. ऐसी मान्यता है कि जिस घर में मनी प्लांट रहता है, वहां धन, सौभाग्य और खुशहाली कभी कम नहीं होती. लेकिन वास्तु के अनुसार यदि इसे सही तरीके से लगाया जाए और कुछ विशेष उपाय अपनाए जाएं, तो इसका प्रभाव और भी अधिक शुभ हो जाता है. जानते हैं ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में.

मनी प्लांट की मिट्टी में थोड़ा सा दूध

वास्तु शास्त्र के अनुसार जब आप मनी प्लांट लगाते हैं, तो उसकी मिट्टी में थोड़ा दूध डालना बेहद शुभ माना जाता है. यह पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है. दूध में मौजूद सात्विक ऊर्जा घर के वातावरण को शुद्ध करती है. ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कर्ज जैसी परेशानियों से मुक्ति मिलती है.अगर मनी प्लांट के पास नियमित रूप से थोड़ा-सा दूध चढ़ाया जाए, तो घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है.

मिट्टी में थोड़ी सी चीनी डालना

चीनी का संबंध मिठास और शुभ फल से है. जब मनी प्लांट की मिट्टी में थोड़ी सी चीनी मिलाई जाती है, तो यह न केवल पौधे की वृद्धि को बढ़ाती है, बल्कि घर के वातावरण में भी मधुरता और सकारात्मकता फैलाती है. वास्तु के अनुसार, यह उपाय धन हानि को रोकने में सहायक होता है और राहु से जुड़े दोषों को कम करता है. इससे घर में स्थायी रूप से धन का प्रवाह बना रहता है और रिश्तों में भी मिठास आती है.

दिशा का महत्व

वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को हमेशा दक्षिण-पूर्व दिशा (अग्नि कोण) में लगाने की सलाह दी जाती है. यह दिशा धन और समृद्धि की दिशा मानी जाती है और इसे देवी लक्ष्मी का स्थान कहा गया है. इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से आर्थिक प्रगति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.

मनी प्लांट में कलावा बांधें

यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहे, तो मनी प्लांट में एक लाल कलावा (मौली) बांध दें. यह पौधे को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है और घर में शुभ ऊर्जा को आकर्षित करता है.

