scorecardresearch
 

Feedback

Vastu Upay: मनी प्लांट की मिट्टी में डालें ये दो चीजें, जीवन में आएगी खुशहाली, खूब बढ़ेगा धन

Vastu Upay: मनी प्लांट को वास्तु शास्त्र में धन, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. इसे सही दिशा में लगाने और कुछ विशेष उपाय अपनाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं.

Advertisement
X
मनी प्लांट वास्तु उपाय
मनी प्लांट वास्तु उपाय

वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को अत्यंत शुभ और समृद्धि लाने वाला पौधा माना गया है. यह न केवल घर की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करता है. ऐसी मान्यता है कि जिस घर में मनी प्लांट रहता है, वहां धन, सौभाग्य और खुशहाली कभी कम नहीं होती. लेकिन वास्तु के अनुसार यदि इसे सही तरीके से लगाया जाए और कुछ विशेष उपाय अपनाए जाएं, तो इसका प्रभाव और भी अधिक शुभ हो जाता है. जानते हैं ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में.

मनी प्लांट की मिट्टी में थोड़ा सा दूध 

वास्तु शास्त्र के अनुसार जब आप मनी प्लांट लगाते हैं, तो उसकी मिट्टी में थोड़ा दूध डालना बेहद शुभ माना जाता है. यह पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है. दूध में मौजूद सात्विक ऊर्जा घर के वातावरण को शुद्ध करती है. ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कर्ज जैसी परेशानियों से मुक्ति मिलती है.अगर मनी प्लांट के पास नियमित रूप से थोड़ा-सा दूध चढ़ाया जाए, तो घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है. 

सम्बंधित ख़बरें

vastu Shastra
मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर लगाएं ये पौधे, इनसे रखे दूरी  
vastu tips maa lakshmi
शाम को इस वक्त घर में प्रवेश करती हैं मां लक्ष्मी, जरूर करें ये खास काम 
Vastu Tips
गंदे हाथों से इन 3 चीजों को न लगाएं हाथ, रुक जाएगी मां लक्ष्मी की कृपा 
Vastu Tips
ई-वेस्ट का काम करते हैं तो रखें इस दिशा को दोषमुक्त, इन नियमों का करें पालन 
Vastu Tips
सोते समय बेडरूम में भूलकर भी ना रखें ये वस्तुएं, मां लक्ष्मी हो सकती हैं नाराज 

मिट्टी में थोड़ी सी चीनी डालना

चीनी का संबंध मिठास और शुभ फल से है. जब मनी प्लांट की मिट्टी में थोड़ी सी चीनी मिलाई जाती है, तो यह न केवल पौधे की वृद्धि को बढ़ाती है, बल्कि घर के वातावरण में भी मधुरता और सकारात्मकता फैलाती है. वास्तु के अनुसार, यह उपाय धन हानि को रोकने में सहायक होता है और राहु से जुड़े दोषों को कम करता है. इससे घर में स्थायी रूप से धन का प्रवाह बना रहता है और रिश्तों में भी मिठास आती है. 

Advertisement

दिशा का महत्व

वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को हमेशा दक्षिण-पूर्व दिशा (अग्नि कोण) में लगाने की सलाह दी जाती है. यह दिशा धन और समृद्धि की दिशा मानी जाती है और इसे देवी लक्ष्मी का स्थान कहा गया है. इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से आर्थिक प्रगति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.

मनी प्लांट में कलावा बांधें

यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहे, तो मनी प्लांट में एक लाल कलावा (मौली) बांध दें. यह पौधे को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है और घर में शुभ ऊर्जा को आकर्षित करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement