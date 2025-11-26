Vastu Tips: हफ्ते में बस एक दिन कर लें ये छोटा सा काम, आर्थिक तंगी दूर करेंगी मां लक्ष्मी

Vastu Tips: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना जाता है. ऐसी मान्यताएं हैं कि तुलसी में स्वयं माता लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए इसका हरा-भरा रहना बहुत शुभ माना जाता है और इसे कभी सूखने नहीं देना चाहिए. लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दियां आते ही तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है. सर्दियों में तुलसी का पौधा सूखना स्वाभाविक हो सकता है. लेकिन कई बार ज्योतिषविद इसे देवी लक्ष्मी के रुष्ट होने का संकेत भी मानते हैं.

ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि सर्दियों में तुलसी का कमजोर होना सामान्य है. लेकिन अगर तुलसी के पौधे का सर्दियों में अच्छी तरह ख्याल रखा जा रहा है और फिर भी वो मुरझाता जा रहा है तो ये देवी लक्ष्मी के रुष्ट होने का इशारा हो सकता है. ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी अचानक से मुरझाने लगे वहां धन स्थिर नहीं रहता है.

तुलसी का सूखना अशुभ संकेत

वास्तु शास्त्र के अनुसार, यदि घर में तुलसी का पौधा सूखने लगे तो समझ लें कि आपके धनधान्य की आवक प्रभावित हो रही है. ऐसे घर में खर्चे हमेशा आय से अधिक रहते हैं. दुकान, काराबोर, संपत्ति का ह्रास होता है. तुलसी सूखने का एक स्पष्ट अर्थ ये भी निकाला जाता है कि आपके घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है. आप पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है. और इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो रही है.

तुलसी सूख जाए तो क्या करें?

ज्योतिषविदों के अनुसार, यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे किसी नदी या जलस्रोत में प्रवाहित कर देना चाहिए और घर में तुरंत तुलसी का नया पौधा लेकर आना चाहिए. तुलसी सूखने के बाद उसकी मंजरी, लकड़ी से भी विशेष उपाय किए जा सकते हैं. ऐसा कहते हैं कि सूखी हुई तुलसी की लकड़ी से घर में गंगाजल का छिड़काव करना बहुत शुभ होता है. इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

