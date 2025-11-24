scorecardresearch
 

Vastu Tips: घर पर इन 3 पेड़ों की छाया पड़ना अशुभ, हमेशा दुखों से घिरा रहता है परिवार

Vastu Tips: सनातन धर्म में जहां कई वृक्ष पूजनीय माने गए हैं, वहीं कुछ पेड़ों की छाया को घर के लिए अशुभ बताया गया है. ज्योतिषविदों के अनुसार कुछ वृक्षों की परछाई घर पर पड़ने से उन्नति में बाधा, आर्थिक हानि और पारिवार में तनाव बढ़ सकता है.

ज्योतिषविद खासतौर पर ऐसे तीन वृक्षों का जिक्र करते हैं, जिनकी परछाई का मकान या घर पर पड़ना शुभ नहीं होता है. (Photo: Pixabay)
Vastu Tips: सनातन धर्म में कई पेड़-पौधों को बहुत पूजनीय माना गया है. हिंदू धर्म में ऐसे कई धार्मिक अनुष्ठान हैं, जो वृक्षों की पूजा के बगैर बिल्कुल अधूरे हैं. तुलसी, पीपल, बरगद और जाने ऐसे कितने ही वृक्ष हैं, जिन्हें सनातन परंपरा में पूजनीय माना गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ वृक्ष ऐसे भी हैं जिनकी परछाई का घर पर पड़ना अशुभ माना जाता है. शास्त्रों के जानकारों की कहना है कि कुछ पेड़ों की परछाई घर की उन्नति और परिवार की खुशहाली में बाधा उत्पन्न करती है.

ज्योतिषविद खासतौर पर ऐसे तीन वृक्षों का जिक्र करते हैं, जिनकी परछाई का मकान या घर पर पड़ना शुभ नहीं होता है. इससे घर में आर्थिक समस्या, मानसिक चिंता और गृह क्लेश की स्थिति पैदा होती है. ऐसे घर की दहलीज से खुशियां हमेशा दूर ही रहती हैं.

पीपल का वृक्ष
ज्योतिषविदों के अनुसार, हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत पूजनीय माना गया है. इसकी पूजा से कुंडली में कई तरह के दोषों का नाश किया जा सकता है. ऐसी भी मान्यताएं हैं कि इस पेड़ में हमारे पितरों का वास होता है. लेकिन इसकी छाया का घर पर पड़ना उचित नहीं माना जाता है. इसकी ऊर्जा आध्यात्मिक तो होती है, लेकिन यह घर की सकरात्मक ऊर्जा और सुख-संपन्नता को प्रभावित कर सकता है. इसलिए पीपल को घरों के पास लगाने की बजाय मंदिरों, चौराहों या खुले क्षेत्रों में रोपने की सलाह दी जाती है.

इमली का वृक्ष
ज्योतिषविद ऐसा भी कहते हैं कि घर या मकान के ऊपर इमली की छाया पड़ना भी अच्छा नहीं होता है. कहते हैं कि यदि किसी घर पर इमली के पेड़ की छाया पड़े तो वहां रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है. ऐसे लोगों का दांपत्य जीवन हमेशा समस्याएं से घिरा रहता है. पति-पत्नी में अनबन रहती है. हमेशा गृह क्लेश या मानसिक चिंता छाई रहती है. इसलिए ध्यान रखें कि इस पेड़ की छाया आपके मकान पर कभी न पड़े.

कांटेदार वृक्ष
घर के आस-पास ऐसे पेड़ कभी नहीं लगाना चाहिए जिसमें कांटे होते हैं. जिन लोगों के घर के ऊपर ऐसे वृक्ष की छाया रहती है, उनका जीवन में भी हमेशा दुख-मुसीबतों से घिरा रहता है. वास्तु के अनुसार, कांटेदार या दूधिया वृक्ष की छाया घर के ऊपर पड़ने से रिश्तों में तनाव पैदा होता है. वाणी में कड़वाहट बढ़ती है. लोग मिलनसार रहने की बजाए घृणा और द्वेष को अपना लेते हैं. ऐसे लोग घर-परिवार और करियर कहीं भी सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं.

उपाय
यदि आपके घर-मकान पर भी ऐसे किसी वृक्ष की छाया पड़ रही है तो चिंता करने की बात नहीं है. सप्ताह में एक बार अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा. हर रोज सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं. घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा भी रोप दें. तुलसी के पौधे को आंगन, छत या बालकनी में ऐसी जगह रखें, जहां उन पेड़ों की छाया इस पर न पड़े. आपकी घर की उन्नति और खुशहाली पर कभी खतरा नहीं रहेगा.

