Vastu Tips: मां लक्ष्मी की कृपा के लिए अपनाएं ये वास्तु टिप्स, घर और ऑफिस में बढ़ेगा धन

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र बताता है कि घर या ऑफिस में कौन-सी चीज किस दिशा में रखनी चाहिए, ताकि वहां रहने वाले लोग मानसिक और भौतिक रूप से खुशहाल रहें. जानते हैं कुछ ऐसे ही वास्तु नियमों के बारे में जिनको अपनाकर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है.

वास्तु टिप्स (Photo: ITG)
वास्तु टिप्स (Photo: ITG)

वास्तु के अनुसार, घर या कार्यस्थल में चीजों को सही दिशा में रखने और संतुलन बनाए रखने से इंसान मानसिक रूप से खुश और आर्थिक रूप से मजबूत बना रहता है.अगर आप पैसों की कमी, आर्थिक परेशानी या अचानक वित्तीय संकट से बचना चाहते हैं, तो घर और ऑफिस में वास्तु नियमों का पालन करना बहुत फायदेमंद होता है .सही जगह पर बैठना, चीजों को व्यवस्थित रखना और लक्ष्मी माता को खुश करने वाले छोटे-छोटे उपाय अपना कर आप जीवन में लगातार खुशहाली बनाए रख सकते हैं. 

घर में तिजोरी का स्थान
वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में धन, आभूषण, तिजोरी या किसी भी प्रकार की संपत्ति रखने की सही दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है. अगर आप अपनी तिजोरी, पैसे या आभूषण घर के उत्तर दिशा या उत्तर-पूर्व दिशा में रखते हैं, तो इससे आपके घर में धन-संपत्ति बढ़ने के योग बनते हैं. ऐसा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और आपके घर में आर्थिक समृद्धि आती है. आप इस दिशा में मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र भी रख सकते हैं. इससे न केवल धन बढ़ता है बल्कि घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी होता है. 

मुख्य द्वार के उपाय

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. माना जाता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रवेश मुख्य द्वार से ही होता है. धन की देवी मां लक्ष्मी भी मुख्य द्वार से ही घर में प्रवेश करती हैं. इसलिए, घर के मुख्य द्वार पर 'ओम', 'स्वास्तिक', 'कलश' या 'शंख' जैसे शुभ चिन्ह बनाना चाहिए. ये चिन्ह न केवल घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं, बल्कि धन और सुख-शांति के लिए भी बहुत लाभकारी माने जाते हैं. साथ ही, द्वार पर गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए. ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है. 

इसके अलावा, रोजाना शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है. दीपक का प्रकाश न केवल घर को रोशन करता है, बल्कि यह मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक बेहतरीन उपाय भी है. इससे घर में संपत्ति की वृद्धि होती है. 

साफ-सफाई का रखें ध्यान

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां लक्ष्मी का वास केवल उन घरों में होता है, जहां स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है. मां लक्ष्मी को गंदगी और अव्यवस्था पसंद नहीं है. इसलिए घर के हर कोने में साफ-सफाई बनाए रखना अत्यंत जरूरी है. 

इसके अलावा, घर के मंदिर या पूजा स्थान में भी नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए. वहां धूल-मिट्टी जमा नहीं होने देनी चाहिए. रोजाना पूजा-अर्चना करना, दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा घर में बनी रहती है. 

किचन की दिशा 

घर में रसोई या किचन वह स्थान है जो परिवार के स्वास्थ्य, ऊर्जा और समृद्धि से सीधे जुड़ा होता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई का सही स्थान और उसका स्वच्छ, व्यवस्थित रहना बहुत जरूरी है. रसोई का दक्षिण-पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है. इस दिशा में खाना पकाने से मां लक्ष्मी और अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं. सिंक और पानी का स्थान दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पूर्व दिशा में रखा जा सकता है.
 

---- समाप्त ----
