Vastu Tips: दीपक का अचानक बुझना अशुभ! जानें दीये की लौ कैसे देती है शुभ संकेत

Astro Tips for Puja: पूजा-अर्चना में दीपक जलाने का खास महत्व है. नवरात्रि जैसे पर्व पर इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है. मान्यता है कि रोजाना सुबह और शाम पूजा के दौरान दीपक जलाने से कई शुभ फल मिलते हैं. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. विशेष रूप से नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा के दौरान दीपक जलाना अनिवार्य है. यह केवल पूजा स्थल को पवित्र नहीं बनाता, बल्कि देवी मां को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का भी एक जरिया है. लेकिन क्या आपको पता है कि दीपक जलाते समय भी कुछ शुभ संकेत मिलते हैं. आइये जानते हैं उन संकेतों के बारे में.

दीपक की बाती का पूरा जलना

हिंदू धर्म में पूजा-अर्चना के दौरान दीपक जलाना बहुत शुभ होता है. माना जाता है कि जब दीपक की बाती पूरी तरह जल जाती है, तो यह एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है. इसका अर्थ होता है कि देवी-देवताओं की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आपके सभी प्रयास सफल होने वाले हैं.

बाती का पूरी जलना संकेत देता है कि जिस कार्य, योजना या इच्छा के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो पूरा होने वाला है. इसके अलावा, पूजा के दौरान अगर दीए की लौ ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई दे तो इसे भी बेहद शुभ माना जाता है. इसका अर्थ होता है कि आपकी पूजा सफल रही और आप जल्द ही शुभ परिणाम मिलेंगे.



दीपक का अचानक बुझना

पूजा के दौरान दीपक का बुझ जाना भी कुछ संकेत देता है, जिसे शुभ नहीं माना जाता है. अगर पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो ऐसा माना जाता है कि पूजा पूर्ण विधि-विधान और श्रद्धा के साथ नहीं की गई है. दीपक का बुझना देवी-देवताओं के असंतोष या नाराजगी का संकेत भी हो सकता है. यह एक चेतावनी की तरह है कि पूजा में कुछ आवश्यक नियमों या परंपराओं का पालन नहीं हुआ है. इसलिए, जब भी पूजा करें तो उसके प्रत्येक चरण को पूरा करें.

इसके अलावा, दीपक की बाती को बुझने से रोकने के लिए इसे सावधानीपूर्वक जलाना और पूजा स्थल को पवित्र रखना चाहिए. पूजा के दौरान पूरी श्रद्धा के साथ दीपक जलाना न केवल देवी-देवताओं को प्रसन्न करता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है.

