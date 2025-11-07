Vastu Tips: सुबह उठते ही ये 3 चीजें देखना बेहद अशुभ, दुखों से भर जाता है आदमी का जीवन

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, सुबह उठते ही कुछ चीजों का सबसे पहले दिखना बेहद अशुभ माना जाता है. वास्तु शास्त्र के जानकार कहते हैं कि कुछ चीजों को सुबह आंख खुलते ही देखने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और दिनभर मन अशांत रहता है. इसलिए सुबह आंख खुलते ही इन चीजों पर नजर बिल्कुल न डालें. आइए जानते हैं कि वो चीजें क्या हैं.

1. जूठे बर्तन

वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि अगर सुबह उठते ही जूठे बर्तन नजर आ जाएं तो यह अत्यंत अशुभ हो सकता है. माना जाता है कि ऐसे घर में मां अन्नपूर्णा की कृपा कम हो जाती है और दरिद्रता का वास होने लगता है. इसलिए कोशिश करें कि रात में बर्तन कभी भी गंदे न छोड़ें, उन्हें साफ करके ही सोएं.

2. बंद या खराब घड़ी

वास्तु के अनुसार, घर में टूटी या रुकी हुई घड़ी न केवल समय का प्रवाह रोकती है, बल्कि जीवन में रुकावटें भी पैदा करती है. यदि सुबह नींद से जागते ही व्यक्ति की नजर ऐसी बंद घड़ी पर पड़ती है तो उसके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव बढने लगता है. इसलिए ऐसी घड़ियों को तुरंत ठीक कराएं या घर से हटा दें.

3. परछाई

ऐसी भी कहा जाता है कि सुबह उठते ही अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की परछाई देखना भी अशुभ होता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह दिनभर के कार्यों में बाधा और मन में अशांति का कारण बन सकती है. माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को अनावश्यक तनाव और परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

सुबह क्या देखना चाहिए?

वास्तु के अनुसार, सुबह के वक्त उठते ही देवी-देवताओं के दर्शन करना उत्तम होता है. इसके अलावा, आपको सुबह नींद से जागते ही सर्वप्रथम अपने दोनों हाथ की हथेलियों को देखना चाहिए. कहते हैं कि हमारी हथेलियों के अग्र भाग में देवी-देवताओं का वास होता है. इसके अलावा, सुबह उठते ही आप सूर्य देव के दर्शन भी कर सकते हैं. सूर्य देव को प्रणाम करें और उन्हें अर्घ्य देने से भी बड़ा लाभ मिलता है.

