Vastu Tips: इंसान को रईस होने से रोकती है दरवाजे या छत पर रखी ये एक चीज, अभी हटा दें

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार और छत पर कुछ चीजें रखना बहुत अशुभ होता है. कहते हैं कि इन चीजों के मेन गेट या छत पर होने से मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता फैली रहती है.

घर के मुख्य दरवाजे और छत पर कभी न रखें ये एक चीज. (Photo: AI Generated)
Vastu Tips: हर इंसान जीवन में तरक्की करना चाहता है. हर किसी के मन में धनवान या अमीर होने की ख्वाहिश है. इसके लिए लोग दिन-रात मेहनत भी करते हैं. लेकिन कुछ भाग्यशाली लोग धनवान हो जाते हैं. जबकि कुछ बदनसीब लोगों का पीछा गरीबी मरते दम तक नहीं छोड़ती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार या छत पर रखी कुछ चीजें इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है. इन चीजों के मेन गेट या छत पर होने से मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता फैली रहती है. आइए इनके बारे में जानते हैं.

टूटा फूटा सामान 
कुछ लोग घर के मुख्य द्वार या छत पर पुराना, बेकार या टूटा-फूटा सामान रखने से घर की सुख-समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है. ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं और सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है. ये चीजें मानसिक तनाव और अशांति का कारण बनती हैं. दरवाजे या छत पर टूटे हुए गमले, रैक, जूते-चप्पल या कोई भी ऐसा सामान न रखें जो आपकी खुशहाली को ग्रहण लगा सकता है.

जंग लगा सामान
कुछ लोग बंद पड़े इलेक्ट्रोनिक सामान, लोहा इत्यादि चीजों का ढेर लगाकर मुख्य द्वार या छत पर रख देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी चीजों का इन स्थानों पर होना कितना अशुभ होता है. वास्तु के अनुसार, जंग लगा सामान धीरे-धीरे घर में गरीबी और समस्याओं को आकर्षित करता है. कहा जाता है कि ऐसी वस्तुएं शनि को रुष्ट बनाती हैं और लक्ष्मी की कृपा रोकती हैं. आदमी की आर्थिक स्थिरता को कमजोर होती है.

उपाय
घर के मुख्य द्वार और छत को हमेशा साफ रखें. यहां तुलसी या मनीप्लांट जैसे पौधे लगाएं. सुबह-सुबह यहां गंगाजल का छिड़काव कर इन्हें शुद्ध रखें. संध्या काल में दीपक जलाएं तो और भी उत्तम होगा. घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार जरूर लगाएं. मुख्य द्वार अशोक या आम के पत्तों का वंदनवार लगाएं. शुभ मौकों प घर के द्वार पर रंगोली बनाएं. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है.

