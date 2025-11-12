Vastu Tips: घर की खुशियों को ग्रहण लगा देती हैं ये 3 मनहूस चीजें, तुरंत निकाल दें बाहर

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के नियमों को अपनाकर हम अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा के संचार को बढ़ा सकते हैं. जबकि इसकी अनदेखी ऐसे भयानक वास्तु दोष को पैदा करती है, जिससे आदमी की खुशियों को ग्रहण लग सकता है. वास्तु शास्त्र के जानकार कहते हैं कि यदि घर में लगातार परेशानियां बनी रहती हैं तो कुछ खास चीजों तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए. ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और आदमी को कंगाल बना देती हैं.

टूटा हुआ दर्पण

घर के अंदर भूलकर भी टूटा या चटका हुआ दर्पण या आईना नहीं रखना चाहिए. कहते हैं कि घर में रखा हुआ टूटा शीशा इंसान को बदनसीब बनाकर सड़क पर ले आता है. जो लोग घर में टूटा हुआ आईना रखते हैं, उन पर कभी लक्ष्मी मेहरबान नहीं रहती है. ऐसे लोगों की जेब हमेशा खाली रहती है. लाख कोशिशों के बावजूद घर में पैसों की बचत नहीं होती है. इसलिए ये एक गलती कभी न करें. इसलिए घर में टूटा हुआ आईना भूलकर भी न लगाएं.

जंग लगा सामान

यदि आपके घर में पुराना या जंग लगा सामान रखा है तो उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल दें. विशेष रूप से जंग लगा लोहा घर में रखना अत्यंत अशुभ माना जाता है. जंग लगा सामान आपके घर की खुशियों को ग्रहण लगा सकता है. ऐसे सामान को या तो कबाड़ में बेच दें या फिर घर से बाहर कर दें. इन चीजों की उपस्थिति घर की समृद्धि में बाधा डालती हैं और परिवार के सदस्यों में तनाव का माहौल पैदा करती है. आज ही इस चीज को घर से बाहर कर दें.

बंद घड़ी

घर में कभी भी बंद या खराब घड़ी नहीं रखनी चाहिए. टूटी या बंद घड़ी को दीवार पर लगाना अपशकुन माना जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, बंद घड़ी घर की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और आदमी की उन्नति में बाधा उत्पन्न करती है. जिन घरों में बंद घड़ियां रखी जाती है, वहां हमेशा सुख-संपन्नता का अभाव रहती है. इसलिए इस एक चीजों को तुरंत घर से बाहर कर दें. या फिर इसकी मरम्मत करवा लें.

