Vastu Tips: इन 4 चीजों का उधार लेना बेहद अशुभ, बढ़ती है बदकिस्मती, हर काम में आती है रुकावट

वास्तु शास्त्र के अनुसार हर वस्तु में एक खास तरह की ऊर्जा होती है. कुछ वस्तुएं सकारात्मकता को बढ़ाती हैं, जबकि कुछ वस्तुओं का गलत समय पर या गलत तरीके से लेन-देन नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है. उधार लेने और देने की आदत कई बार अनजाने में आपके जीवन की स्थिरता, रिश्तों, धन-समृद्धि और मानसिक शांति पर असर डालती है. वास्तु के अनुसार कई चीजों का लेन-देन उस वस्तु की ऊर्जा को भी एक घर से दूसरे तक पहुंचा देता है. ऐसे में अगर ऊर्जा नकारात्मक हो, तो उसका असर आपके जीवन पर सीधा पड़ता है.

घड़ी: समय और सौभाग्य पर असर

वास्तु और ज्योतिष में घड़ी को समय के साथ-साथ भाग्य, प्रगति और जीवन की रफ्तार का प्रतीक माना जाता है. इसलिए कहा जाता है कि अपनी कलाई की घड़ी किसी को देना या किसी और की घड़ी पहनना अशुभ होता है. जब आप घड़ी किसी और को देते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा और अच्छे समय को भी उसको दे रहे होते हैं. इसी तरह किसी और की घड़ी पहनने से उसकी अच्छी या बुरी ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है. इसके प्रभाव से कामों में रुकावटें, तरक्की का धीमा होना, रिश्तों में मतभेद, मानसिक तनाव और अस्थिरता देखी जा सकती है.

रुमाल: रिश्तों में कड़वाहट

रुमाल को व्यक्तिगत ऊर्जा से जुड़ी वस्तु माना जाता है. यह व्यक्ति की निजी भावनाओं और मानसिक स्थिति की ऊर्जा को अपने भीतर सोख लेता है. जब आप अपना रुमाल किसी को देते हैं या किसी और का रुमाल इस्तेमाल करते हैं, तो उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा भी आपके साथ जुड़ सकती है. वास्तु के अनुसार इससे रिश्तों में गलतफहमियां, मनमुटाव, विवाद, तनाव और विश्वास की कमी बढ़ सकती है.

झाड़ू: लक्ष्मी की कृपा से जुड़ी वस्तु

झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं, बल्कि घर की बरकत और लक्ष्मी-ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है. दूसरे की झाड़ू इस्तेमाल करने से उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है. इससे बरकत कम होती है और धन-संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं. वास्तु शास्त्र के मुताबिक इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, खर्च बढ़ते हैं, तनाव और कलह बढ़ सकती है और घर की तरक्की रुक सकती है.

शाम के समय सफेद चीजें न दें

शाम का समय ऊर्जा परिवर्तन का समय होता है. इस समय दूध, दही, चीनी, चावल और नमक जैसी सफेद चीजें देना अशुभ माना जाता है. ये वस्तुएं शांत ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक हैं. शाम को इन्हें घर से बाहर भेजने से बरकत कम हो सकती है और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं.इसलिए सलाह है कि ऐसे सामान का लेन-देन सुबह या दिन में ही करें.

