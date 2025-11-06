scorecardresearch
 

Feedback

Vastu Tips: सूर्यास्त के बाद घर में ये 5 काम करना अशुभ, रूठकर चली जाती हैं मां लक्ष्मी

Vastu Tips: शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद घर में कुछ विशेष कार्य करने से मां लक्ष्मी की कृपा कम हो जाती है. मां लक्ष्मी जब रुष्ट होकर घर से चली जाए तो घर में धन और सुख-शांति में बाधा आने लगती है.

Advertisement
X
सूर्यास्त के बाद घर में कुछ काम करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं. (Photo: AI Generated)
सूर्यास्त के बाद घर में कुछ काम करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं. (Photo: AI Generated)

Vastu Tips: शास्त्रों के अनुसार, जिस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां कभी धन की कमी नहीं रहती है. मां लक्ष्मी ऐसे लोगों को हमेशा मालामाल रखती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद घर में कुछ काम करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं. आइए जानते हैं कि हमें शाम के वक्त कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए.

तुलसी स्पर्श
ज्योतिषविद कहते हैं कि शाम के वक्त तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए. तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और शाम के वक्त इस पौधे को स्पर्श करने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं. इसलिए ये गलती कभी न करें.

शाम के वक्त सोना
कहते हैं कि शाम को सूरज ढलने के समय घर के लोगों को सोना नहीं चाहिए. इससे घर में दरिद्रता आती है. शाम के वक्त घर के मंदिर में दीपक जलाएं. पूजा-पाठ करें और मंत्र आरती से देवी-देवताओं का आवाहन करें.

सम्बंधित ख़बरें

Tulsi Plant Vastu Tips
तुलसी के पास भूल से भी ना लगाएं ये 5 पौधे, वरना मां लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज 
Power of Shankh
घर में है शंख तो इन बातों को न करें इग्नोर, जानें वास्तु शास्त्र से जुड़े ये नियम  
vastu tips to control obesity
मोटापा बढ़ाने का जिम्मेदार होता है घर का वास्तु भी! सुधार लें ये गलती 
Vastu Upay
पैसा आने से पहले मां लक्ष्मी देती हैं ये संकेत, हर क्षेत्र में मिलती है कामयाबी  
Banana is considered sacred in Hinduism. It is believed that Lord Vishnu and Goddess Lakshmi reside in the banana tree.
मां लक्ष्मी की कृपा के लिए अपनाएं ये वास्तु टिप्स, घर और ऑफिस में बढ़ेगा धन 

झाड़ू लगाना
सूर्यास्त या शाम को सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए. शाम को घर में झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं. ऐसी भी मान्यताएं हैं कि घर की झाड़ू पर कभी किसी बाहरी इंसान की नजर नहीं पड़नी चाहिए. इसलिए झाड़ू को हमेशा घर में छिपाकर रखा जाता है. आपने देखा होगा कि ज्यादातर घरों में झाड़ू को हमेशा दरवाजे के पीछे छिपाकर रखा जाता है.

Advertisement

पैसों का उधार लेन-देन
वास्तु शास्त्र के अनुसार, शाम के वक्त किसी के साथ पैसों को लेन-देन नहीं करना चाहिए. इस दौरान न तो किसी को पैसा उधार दें और न ही किसी से पैसा उधार लें. ऐसा करने से भी मां लक्ष्मी नाराज होती हैं. इसके अलावा, मंगलवार के दिन भी पैसों का लेन-देन नहीं करना चाहिए. इस दिन लिया गया कर्ज बहुत मुश्किल से उतर पाता है.

नमक देना
शाम के वक्त किसी को भी घर की रसोई से नमक नहीं देना चाहिए. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नमक का संबंध चंद्रमा और शुक्र से होता है. और शाम के वक्त इसे दूसरों को देने से धनधान्य पर बुरा असर पड़ता है. ऐसे घर के लोगों की कभी उन्नति नहीं होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement