Vastu Tips: सूर्यास्त के बाद घर में ये 5 काम करना अशुभ, रूठकर चली जाती हैं मां लक्ष्मी

Vastu Tips: शास्त्रों के अनुसार, जिस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां कभी धन की कमी नहीं रहती है. मां लक्ष्मी ऐसे लोगों को हमेशा मालामाल रखती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद घर में कुछ काम करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं. आइए जानते हैं कि हमें शाम के वक्त कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए.

तुलसी स्पर्श

ज्योतिषविद कहते हैं कि शाम के वक्त तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए. तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और शाम के वक्त इस पौधे को स्पर्श करने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं. इसलिए ये गलती कभी न करें.

शाम के वक्त सोना

कहते हैं कि शाम को सूरज ढलने के समय घर के लोगों को सोना नहीं चाहिए. इससे घर में दरिद्रता आती है. शाम के वक्त घर के मंदिर में दीपक जलाएं. पूजा-पाठ करें और मंत्र आरती से देवी-देवताओं का आवाहन करें.

झाड़ू लगाना

सूर्यास्त या शाम को सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए. शाम को घर में झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं. ऐसी भी मान्यताएं हैं कि घर की झाड़ू पर कभी किसी बाहरी इंसान की नजर नहीं पड़नी चाहिए. इसलिए झाड़ू को हमेशा घर में छिपाकर रखा जाता है. आपने देखा होगा कि ज्यादातर घरों में झाड़ू को हमेशा दरवाजे के पीछे छिपाकर रखा जाता है.

पैसों का उधार लेन-देन

वास्तु शास्त्र के अनुसार, शाम के वक्त किसी के साथ पैसों को लेन-देन नहीं करना चाहिए. इस दौरान न तो किसी को पैसा उधार दें और न ही किसी से पैसा उधार लें. ऐसा करने से भी मां लक्ष्मी नाराज होती हैं. इसके अलावा, मंगलवार के दिन भी पैसों का लेन-देन नहीं करना चाहिए. इस दिन लिया गया कर्ज बहुत मुश्किल से उतर पाता है.

नमक देना

शाम के वक्त किसी को भी घर की रसोई से नमक नहीं देना चाहिए. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नमक का संबंध चंद्रमा और शुक्र से होता है. और शाम के वक्त इसे दूसरों को देने से धनधान्य पर बुरा असर पड़ता है. ऐसे घर के लोगों की कभी उन्नति नहीं होती है.

