Vastu Tips: घर की इस दिशा में रखें आईना, दूर होगी गरीबी, बढ़ेगी धन-दौलत

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर की दिशाओं और छोटी से छोटी चीज को सहेजकर रखने के नियम बताए गए हैं. कहते हैं कि इनसे संबंधित जरा सी चूक इंसान को दुख-दरिद्रता की आग में धकेल सकती है. घर में रखे दर्पण या आईने को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं. वास्तु के जानकारों का कहना है कि घर में आईना अगर गलत दिशा में हो तो धनवान भी कंगाल हो सकता है. इसलिए इसे रखने के लिए दिशाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है.

इन दिशाओं में रखें आईना

वास्तु शास्त्र के नियम कहते हैं कि आईना या शीशा हमेशा घर की पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ होता है. घर की इन दो दिशाओं में रखा आईना सुख-शांति और संपन्नता के मार्ग खोलता है. खासतौर से अगर आपने आईना उत्तर दिशा में रखा है तो भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बन रहेगी. ऐसे घर में कभी अन्न, धन का अकाल नहीं पड़ता है.

इसके अलावा, घर की दक्षिण, पश्चिम, आग्नेय (दक्षिण-पूर्व) और नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) दिशा में आईना कभी नहीं रखना चाहिए. इन दिशाओं में रखा आईना नकारात्मक ऊर्जा के संचार को बढ़ाता है और आर्थिक व पारिवारिक स्थिति में बाधाएं उत्पन्न करता है.

टूटा हुआ आईना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में भूलकर भई टूटा हुआ आईना नहीं रखना चाहिए. यदि आपने घर में ऐसा आईना रखा है तो उसे तुरंत बाहर कर दें. टूटा हुआ शीशा अत्यंत अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर दरिद्रता लाता है. सुबह उठते ही ऐसा आईना देखने वाले लोग अक्सर दुर्भाग्यशाली माने जाते हैं.

धुंधला आईना न रखें

वास्तु के जानकारों की मानें तो घर में धुंधला, घिसा हुआ या खराब दिखाई देने वाला आईना रखना भी उचित नहीं होता है. माना जाता है कि धुंधले आईने में चेहरा देखने से व्यक्ति की छवि पर कलंक लगता है. ऐसे लोगों का मरते दम तक बदनाम पीछा नहीं छोड़ती है. इसलिए ऐसे आईने को जल्द से जल्द घर से बाहर निकाल देना चाहिए.

