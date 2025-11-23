scorecardresearch
 

Vastu Tips: रसोई में रखी ये 4 चीजें लाती हैं भारी समस्याएं, चली जाती है घर की बरकत

Vastu Tips: रसोई में छोटी सी गलती भी बड़ा वास्तु दोष पैदा कर सकती है. वास्तु के जानकारों का कहना है कि किचन में मौजूद चार खास चीजें नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाकर गरीबी, तनाव और बाधाएं लेकर आती हैं. इसलिए इन्हें पहचानकर तुरंत हटाना जरूरी है.

जिन घरों में रसोई से जुड़े वास्तु दोष को नजरअंदाज किया जाता है, वहां दुख-दरिद्रता कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है. (Photo: Pexels)
जिन घरों में रसोई से जुड़े वास्तु दोष को नजरअंदाज किया जाता है, वहां दुख-दरिद्रता कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है. (Photo: Pexels)

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई हारे घर के सबसे प्रमुख हिस्सों में से एक है. रसोई में हुई जरा सी गड़बड़ बड़े वास्तु दोष का कारण बन सकती है. जिन घरों में रसोई से जुड़े वास्तु दोष को नजरअंदाज किया जाता है, वहां दुख-दरिद्रता कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है. वास्तु के जानकार कहते हैं कि रसोई में रखी चार खास चीजों के कारण भी वास्तु दोष लगता है. आइए जानते हैं कि ये चीजें क्या हैं.

टूटे-फूटे या जूठे बर्तन
वास्तु के अनुसार, रसोई में कभी भी टूटे-फूटे नहीं रखने चाहिए. इसके अलावा, रात को जूठे बर्तन भी रसोई में यूं ही छोड़कर नहीं सो जाना चाहिए. ये दोनों ही कारण एक भयंकर वास्तु दोष का कारण बन सकते हैं. इसलिए अपनी इस गलती को तुरंत सुधार लें. किचन में हमेशा साफ-सफाई का ध्यान रखें. खंडित बर्तनों का इस्तेमाल न करें.

बासी भोजन
रसोई में भूलकर भी बासी भोजन या सड़ा-गला खाना नहीं रखना चाहिए. इसके अलावा एक्सपायर्ड फल, सब्जियां और मसाले भी वास्तु दोष पैदा करता है. यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा घर की बरकत को कम कर देते हैं. रसोई में रखी खराब या गैर जरूरी चीजों को तुरंत बाहर कर दें.

काले रंग का सामान
वास्तु के अनुसार, रसोई में काले रंग के बर्तन, टाइल्स या सजावटी सामान का उपयोग नहीं करना चाहिए. काला रंग नकारात्मक ऊर्जा और अशुभता का प्रतीक माना जाता है. इस जगह काले रंग की चीजों का प्रयोग कम से कम करें.  रसोई में हमेशा हल्के रंगों का प्रयोग करें.

दर्पण या आईना
रसोई में दर्पण रखना भी अशुभ माना जाता है. दरअसल, आईना अग्नि तत्व की ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्चा का संचार बढ़ता है. यदि आपकी रसोई में भी कहीं पर शीशा या दर्पण रखा है तो उसे तुरंत हटा दें. जिस घर की रसोई में आईना लगा होता है, वहां देवी अन्नपूर्ण की कृपा कभी नहीं होती है.

---- समाप्त ----
