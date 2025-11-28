scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Tulsi Vastu Tips: सकारात्मक ऊर्जा के लिए तुलसी के पास रख दें ये एक चीज, हो जाएंगे मालामाल

Tulsi Vastu Tips: हिंदू धर्म में तुलसी को सौभाग्य और समृद्धि की प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि तुलसी माता के पास कुछ विशेष वस्तुएं और पौधे रखने से घर में धन, शांति और सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है. वहीं कुछ चीजें पास रखने से नकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं.

Advertisement
X
तुलसी के पास ये चीज रखना होता है (Photo: ITG)
तुलसी के पास ये चीज रखना होता है (Photo: ITG)

Tulsi Vastu Tips: हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद पवित्र माना गया है. मान्यता है कि जिस घर में रोज सुबह-शाम तुलसी माता की सच्चे मन से पूजा की जाती है, वहां सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है. परिवार में शांति बनी रहती है और नकारात्मकता पास नहीं आती है. तुलसी सिर्फ पौधा नहीं बल्कि घर की ऊर्जा को शुद्ध करने का दिव्य स्रोत माना जाता है. आइए जानते हैं कि तुलसी के पास क्या चीजें रखनी चाहिए और क्या नहीं. 

तुलसी के पास ये रखने से होता है लाभ

- शालिग्राम

सम्बंधित ख़बरें

Vastu Tips For Money
अमीर लोगों के घर में नहीं होती है ये एक चीज, तभी आती है खुशहाली 
Vastu Tips
हफ्ते में बस एक दिन कर लें ये छोटा सा काम, आर्थिक तंगी दूर करेंगी मां लक्ष्मी 
Vastu Tips
Vastu Tips: हफ्ते में बस एक दिन कर लें ये छोटा सा काम, धनधान्य में वृद्धि करेंगी मां लक्ष्मी 
ज्योतिष में काले रंग का विशेष महत्व माना गया है.
काला धागा पहनते हैं? सावधान! इन लोगों के लिए हो सकता है अशुभ 
People are not much interested in growing banana at home. In fact, growing banana is not a problem.
दक्षिण दिशा में ना लगाएं ये पौधे, बनते हैं कंगाली की वजह  

तुलसी के पास शालिग्राम स्थापित कर रोजाना पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन-समृद्धि का आगमन होने लगता है.

- घी का दीपक

सुबह-शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है. इससे घर के वातावरण में शांति-शुद्धता आती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास भी होता है. 

तुलसी के पास लगाएं ये पौधे

- मनी प्लांट: वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी के पास मनी प्लांट रखने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.

- केले का पौधा: वास्तु शास्त्र के मुताबिक, केले का पौधा भी तुलसी के समीप लगाना शुभ माना गया है. मान्यता है कि इससे घर में सुख, सौभाग्य और आशीर्वाद बढ़ता है. 

Advertisement

तुलसी को अर्पित करें ये चीजें

ज्योतिषियों के अनुसार, सप्ताह के किसी शुभ दिन या एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में लाल या पीले रंग का कलावा बांधना बहुत मंगलकारी माना जाता है. इसके अलावा तुलसी पर लाल चुनरी अर्पित करने से घर में लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और कार्यों में सफलता मिलती है.

तुलसी के पास न रखें ये चीजें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी के पास कभी भी झाड़ू, जूते-चप्पल, कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए. इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है. इसके अलावा, तुलसी के आसपास हमेशा साफ-सफाई बनाए रखना बेहद जरूरी होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement