Tulsi Vastu Tips: सकारात्मक ऊर्जा के लिए तुलसी के पास रख दें ये एक चीज, हो जाएंगे मालामाल

Tulsi Vastu Tips: हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद पवित्र माना गया है. मान्यता है कि जिस घर में रोज सुबह-शाम तुलसी माता की सच्चे मन से पूजा की जाती है, वहां सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है. परिवार में शांति बनी रहती है और नकारात्मकता पास नहीं आती है. तुलसी सिर्फ पौधा नहीं बल्कि घर की ऊर्जा को शुद्ध करने का दिव्य स्रोत माना जाता है. आइए जानते हैं कि तुलसी के पास क्या चीजें रखनी चाहिए और क्या नहीं.

तुलसी के पास ये रखने से होता है लाभ

- शालिग्राम

तुलसी के पास शालिग्राम स्थापित कर रोजाना पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन-समृद्धि का आगमन होने लगता है.

- घी का दीपक

सुबह-शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है. इससे घर के वातावरण में शांति-शुद्धता आती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास भी होता है.

तुलसी के पास लगाएं ये पौधे

- मनी प्लांट: वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी के पास मनी प्लांट रखने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.

- केले का पौधा: वास्तु शास्त्र के मुताबिक, केले का पौधा भी तुलसी के समीप लगाना शुभ माना गया है. मान्यता है कि इससे घर में सुख, सौभाग्य और आशीर्वाद बढ़ता है.

तुलसी को अर्पित करें ये चीजें

ज्योतिषियों के अनुसार, सप्ताह के किसी शुभ दिन या एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में लाल या पीले रंग का कलावा बांधना बहुत मंगलकारी माना जाता है. इसके अलावा तुलसी पर लाल चुनरी अर्पित करने से घर में लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और कार्यों में सफलता मिलती है.

तुलसी के पास न रखें ये चीजें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी के पास कभी भी झाड़ू, जूते-चप्पल, कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए. इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है. इसके अलावा, तुलसी के आसपास हमेशा साफ-सफाई बनाए रखना बेहद जरूरी होता है.

