Vastu Tips: घर में रख दीजिए ये 5 शुभ चीजें, पलट जाएगी किस्मत, ठीक हो जाएगा वास्तु

Vastu Tips: हर इंसान की इच्छा होती है कि उसके घर में खुशियां, शांति और तरक्की बनी रहे. जब परिवार में तालमेल सही होता है और जीवन में किसी तरह की रुकावट नहीं होती, तो मन भी प्रसन्न रहता है. हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, सौभाग्य और वैभव की देवी माना गया है.

और पढ़ें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में कुछ विशेष चीजें सही दिशा और सही स्थान पर रखने से न केवल समृद्धि बढ़ती है, बल्कि घर का माहौल भी सकारात्मक और संतुलित रहता है. ऐसा भी माना जाता है कि इन वस्तुओं की उपस्थिति से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक स्थिरता के साथ मानसिक शांति भी मिलती है. आइए जानते हैं उन शुभ चीजों के बारे में.

शंख

वास्तु शास्त्र के अनुसार, शंख को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पवित्र प्रतीक माना गया है. इसे घर में रखने से भाग्य चमकता है और धन की वर्षा होती है. इसलिए, सुबह-शाम शंख का ध्वनि उच्चारण करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है.

मोरपंख

वास्तु शास्त्र के अनुसार, मोरपंख घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है. इसे पूजा स्थान या मुख्यद्वार के पास ही रखें. इस एक उपाय को करने से घर में सुख-शांति और सौभाग्य बढ़ता है.

Advertisement

हाथी की मूर्ति

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में हाथी की मूर्ति लाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है. इसे शक्ति, बुद्धिमत्ता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इसे घर में प्रवेश द्वार पर रखने से स्थिरता, सम्मान और सफलता बनी रहती है.

बांस

वास्तु में बांस के पौधे को भी गुडलक और प्रोग्रेस का संकेत ही माना जाता है. कहते हैं कि जहां बांस रखा होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा और तरक्की हाथ लग जाती है.

तुलसी का पौधा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी का पौधा लाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है. इस पौधे को घर की उत्तर, उत्तर-पूर्व (ईशान) या पूर्व दिशा में रखना सबसे ज्यादा लकी माना जाता है. कहते हैं कि इसे घर की दक्षिण दिशा लगाना अशुभ माना जाता है.

---- समाप्त ----