scorecardresearch
 

Feedback

Vastu Tips: सोना चोरी होना, खोना या सड़क पर मिलना शुभ या अशुभ? कभी न करें ऐसी भूल

सोना केवल धन नहीं, बल्कि सौभाग्य और उन्नति का भी प्रतीक है. इसलिए सोना खो जाना या चोरी होना जीवन में ऊर्जा और सौभाग्य के क्षीण होने का संकेत माना जाता है. जबकि सड़क पर सोना मिलना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि यह किसी और के दुर्भाग्य से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है.

Advertisement
X
ज्योतिषविद कहते हैं कि सोना चोरी होना, खो जाना या सड़क पर मिलना तीनों ही अशुभ संकेत माने जाते हैं. (Photo: AI Generated)
ज्योतिषविद कहते हैं कि सोना चोरी होना, खो जाना या सड़क पर मिलना तीनों ही अशुभ संकेत माने जाते हैं. (Photo: AI Generated)

Vastu Tips: सोने की कीमत जिस तेजी से बढ़ी है, इसे खरीदना और संभालकर रखना लोगों के लिए और भी मुश्किल हो गया है. यह एक ऐसी मूल्यवान धातु है, जिसका घर में होना बहुत शुभ माना जता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर सोना खो जाए या चोरी हो जाए या फिर आपको सड़क पर पड़ा हुआ मिल जाए तो इसका क्या मतलब होता है. ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सोना चोरी होना, खो जाना या सड़क पर मिलना तीनों ही अशुभ संकेत माने जाते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

सोने का चोरी होना या खोना क्या संकेत देता है?
ज्योतिष में सोने का रंग पीला होने के कारण इसे बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है. ये ग्रह धन, विवाह, परिवार और दांपत्य सुख का कारक माना जाता है. कहते हैं कि अगर सोना खो जाए या चोरी हो जाए तो इसे एक अशुभ संकेत समझा जाता है. कहते हैं कि घर से सोना चोरी होना या खो जाना देवगुरु बृहस्पति की नाराजगी का संकेत दर्शाती है. इसके कारण शादीशुदा जीवन में तनाव, रिश्तों में खटास और धन-संपत्ति की हानि होती है.

सड़क पर सोना मिलना क्या संकेत देता है?
ज्योतिषविद कहते हैं कि राह चलते यदि किसी को सोना मिल जाए तो उसे घर लाना भी उचित नहीं माना जाता है. ऐसा स्वर्ण घर में बृहस्पति के प्रतिकूल प्रभाव को बढ़ाता है और जीवन में अचानक परेशानियां, धन हानि और पद-प्रतिष्ठा से जुड़ी बाधाएं लेकर आता है.

सम्बंधित ख़बरें

Tulsi Plant Vastu Tips
तुलसी के पास भूल से भी ना लगाएं ये 5 पौधे, वरना मां लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज 
Power of Shankh
घर में है शंख तो इन बातों को न करें इग्नोर, जानें वास्तु शास्त्र से जुड़े ये नियम  
vastu tips to control obesity
मोटापा बढ़ाने का जिम्मेदार होता है घर का वास्तु भी! सुधार लें ये गलती 
Vastu Upay
पैसा आने से पहले मां लक्ष्मी देती हैं ये संकेत, हर क्षेत्र में मिलती है कामयाबी  
Banana is considered sacred in Hinduism. It is believed that Lord Vishnu and Goddess Lakshmi reside in the banana tree.
मां लक्ष्मी की कृपा के लिए अपनाएं ये वास्तु टिप्स, घर और ऑफिस में बढ़ेगा धन 
Advertisement

ऐसे सोने का क्या करें?
ज्योतिषविद कहते हैं कि यदि आपको कहीं रास्ते पर सोना पड़ा हुआ मिल जाए तो उसे अपने पास रखने की बजाए उसे बेचकर किसी गरीब या जरूरतमंद इंसान की मदद कर दें. आप इस बेचकर गरीब लोगों को खाने की सामग्री, वस्त्र या घर में इस्तेमाल होने वाली कोई वस्तु दान कर सकते हैं. इस सोने को भूलकर भी घर न लेकर आएं. कहते हैं कि ऐसे स्वर्ण के साथ किसी और का दुर्भाग्य भी आपके घर में दाखिल हो जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement