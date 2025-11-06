Vastu Tips: सोना चोरी होना, खोना या सड़क पर मिलना शुभ या अशुभ? कभी न करें ऐसी भूल

Vastu Tips: सोने की कीमत जिस तेजी से बढ़ी है, इसे खरीदना और संभालकर रखना लोगों के लिए और भी मुश्किल हो गया है. यह एक ऐसी मूल्यवान धातु है, जिसका घर में होना बहुत शुभ माना जता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर सोना खो जाए या चोरी हो जाए या फिर आपको सड़क पर पड़ा हुआ मिल जाए तो इसका क्या मतलब होता है. ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सोना चोरी होना, खो जाना या सड़क पर मिलना तीनों ही अशुभ संकेत माने जाते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

और पढ़ें

सोने का चोरी होना या खोना क्या संकेत देता है?

ज्योतिष में सोने का रंग पीला होने के कारण इसे बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है. ये ग्रह धन, विवाह, परिवार और दांपत्य सुख का कारक माना जाता है. कहते हैं कि अगर सोना खो जाए या चोरी हो जाए तो इसे एक अशुभ संकेत समझा जाता है. कहते हैं कि घर से सोना चोरी होना या खो जाना देवगुरु बृहस्पति की नाराजगी का संकेत दर्शाती है. इसके कारण शादीशुदा जीवन में तनाव, रिश्तों में खटास और धन-संपत्ति की हानि होती है.

सड़क पर सोना मिलना क्या संकेत देता है?

ज्योतिषविद कहते हैं कि राह चलते यदि किसी को सोना मिल जाए तो उसे घर लाना भी उचित नहीं माना जाता है. ऐसा स्वर्ण घर में बृहस्पति के प्रतिकूल प्रभाव को बढ़ाता है और जीवन में अचानक परेशानियां, धन हानि और पद-प्रतिष्ठा से जुड़ी बाधाएं लेकर आता है.

Advertisement

ऐसे सोने का क्या करें?

ज्योतिषविद कहते हैं कि यदि आपको कहीं रास्ते पर सोना पड़ा हुआ मिल जाए तो उसे अपने पास रखने की बजाए उसे बेचकर किसी गरीब या जरूरतमंद इंसान की मदद कर दें. आप इस बेचकर गरीब लोगों को खाने की सामग्री, वस्त्र या घर में इस्तेमाल होने वाली कोई वस्तु दान कर सकते हैं. इस सोने को भूलकर भी घर न लेकर आएं. कहते हैं कि ऐसे स्वर्ण के साथ किसी और का दुर्भाग्य भी आपके घर में दाखिल हो जाता है.

---- समाप्त ----