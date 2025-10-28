Vastu Tips: अच्छा वक्त शुरू होने से पहले दिखने लगते हैं ये 4 संकेत, पलट जाती है किस्मत

Vastu Tips: कहते हैं कि ज़िंदगी में बुरा वक्त जितना अचानक आता है, अच्छा वक्त उतनी ही शांति से दस्तक देता है. जब भी आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला होता है, तो उससे पहले ईश्वर या सृष्टि आपको कुछ संकेत देने लगते हैं, ऐसे संकेत जो बताते हैं कि आने वाले समय में भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा तय किया है. ये संकेत कभी आपके सोचने के तरीके में बदलाव के रूप में दिखते हैं और कभी परिस्थितियों के रूप में प्रकट होते हैं. आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में, जो बताते हैं कि आपकी किस्मत अब चमकने वाली है.

1. सपने में मंत्रों का सुनाई देना

सपनों में मंत्र सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है, खासकर अगर आपको 'राम राम' या 'ऊं' मंत्र की गूंज सुनाई देती है. यह सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत हो सकता है. सपने में गायत्री मंत्र का सुनना भी ईश्वर की कृपा ही मानी जाती है. इसके अलावा, स्वप्न में घंटा, शंख और अन्य पवित्र ध्वनियों की आवाज सुनना भी बहुत शुभ माना जाता है.

2. नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना

बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है. यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे की बीच खुल रही है तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है. इसलिए, आपको पहले से ही समझ जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है.

3. शरीर के अंगों का फड़कना

पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वह दाईं आंख हो या दायां हाथ. इससे संकेत मिलता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. इसके विपरीत, महिलाओं में बायां अंग फड़कना अच्छा माना जाता है, जो सकारात्मक संकेत देता है.

4. घर में खुशियों का आगमन

जब अच्छा वक्त शुरू होने वाला होता है तो कई शुभ संकेत अपने आप दिखने लगते हैं. जैसे- पौधों का लहलहाना, दीपक का लंबे समय तक जलना या परिवार में हंसी-खुशी का माहौल बनना. ये सभी संकेत बताते हैं कि आपके घर में अब खुशियों और समृद्धि का आगमन होने वाला है. ऐसे समय में ईश्वर के प्रति आभार जताना और अपने विचारों को सकारात्मक रखना सबसे जरूरी होता है.

