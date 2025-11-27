Vastu Tips: अमीरों के घर में नहीं होती है ये एक चीज, तभी आती है खुशहाली, पैसों से भर जाती है जेब

Vastu Tips: हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की सकारात्मक ऊर्जा ही सुख, समृद्धि और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करती है. जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, वहां धन की कमी नहीं होती और खुशहाली बनी रहती है. ऐसा भी कहा जाता है कि अमीर लोग केवल कमाने के तरीके ही नहीं जानते है, बल्कि अपने घर की ऊर्जा को भी व्यवस्थित रखना जानते हैं. इसलिए, उनके घर में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो लक्ष्मी के वास में बाधा उत्पन्न करे.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जो वस्तुएं सकारात्मक ऊर्जा को रोकती हैं, वह वस्तुएं धन के रास्ते भी रोक देती हैं. इसी वजह से समृद्ध परिवार कुछ चीजों को घर में जगह नहीं देते, जबकि कई लोग अनजाने में इन्हीं चीजों को घर में रखकर कंगाली और तनाव को न्योता दे देते हैं. चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में जो अमीर लोग अपने घर में नहीं रखते हैं.

1. टूटा-फूटा सामान

वास्तु शास्त्र के अनुसार, टूटे हुए बर्तन, घड़ी, आइने या फर्नीचर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं. अमीर घरों से ऐसी चीजें तुरंत हटाई जाती हैं, क्योंकि ये धन-प्रवाह रोकने वाली मानी जाती हैं. इस टूटे हुए सामान से घर की सुंदरता भी खराब होती है.

2. बेकार चीजों का ढेर

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, समृद्ध परिवार के लोग अपने घरों में कभी भी पुराना सामान नहीं रखते हैं. दरअसल, पुराने अखबार, कपड़े, खाली डिब्बे, या अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स घर की सकारात्मक ऊर्जा को ब्लॉक करते हैं. वास्तु शास्त्र कहता है कि जहां अव्यवस्था हो, वहां मां लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होता है.

3. जंग लगा नल

वास्तु शास्त्र में पानी और जल को धन का प्रतीक माना जाता है. अमीर परिवार अपने घर में पानी की लीक, जंग लगे नल या हमेशा बंद रहने वाले टैंक नहीं रखते हैं. ऐसी चीजें धन हानि का संकेत मानी जाती हैं.

4. खंडित देवी-देवताओं की मूर्तियां

वास्तु शास्त्र के अनुसार, खंडित और टूटी हुई धार्मिक तस्वीरें, मूर्तियां घर में रुकावट पैदा करती हैं. समृद्ध परिवार के लोग इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि अगर देवी-देवता की मूर्ति खंडित हो गई है तो उसे तुरंत बदल देते हैं.

5. मुख्य द्वार के पास अव्यवस्था

मुख्य द्वार को ऊर्जा प्रवेश द्वार माना गया है. अमीर घरों में मुख्य द्वार के पास जूते-चप्पल बिखरे नहीं मिलते है. माना जाता है कि मुख्य द्वार पर अव्यवस्था से सुख-समृद्धि की ऊर्जा भीतर नहीं आ पाती है.

6. सूखे या मुरझाए पौधे

वास्तु शास्त्र में पौधों को जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. अमीर परिवार मुरझाए पौधे घर में नहीं रखते है, क्योंकि ये आर्थिक रुकावट और मानसिक तनाव का संकेत भी माने जाते हैं.

