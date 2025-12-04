scorecardresearch
 
Vastu Tips For Home: घर खरीदते समय की गई ये वास्तु गलतियां पड़ सकती हैं भारी, जानें सही नियम

Vastu Tips For Home: नया घर लेना जीवन का एक खास पल होता है. लेकिन खुशहाल जीवन के लिए घर में ऊर्जा, खुशहाली और समृद्धि का भी वास होना चाहिए. वास्तु शास्त्र के नियम इसमें मदद करते हैं.

घर बनाने से पहले खास वास्तु नियमों का पालन करना जरूरी(Photo: ITG)
Vastu Tips for Buying New Home: नया घर खरीदना हर व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा और यादगार अनुभव होता है. लेकिन घर खरीदने के साथ उस घर में  सुख-समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा  का बना रहना भी जरूरी है. इसके लिए वास्तु के नियमों का पालन करना जरूरी होता है.सही दिशा में बना और संतुलित ऊर्जा वाला घर न सिर्फ परिवार की खुशियों को बढ़ाता है, बल्कि स्वास्थ्य, धन, करियर और रिश्तों में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है. अगर आप भी नया घर खरीदने या बनाने की सोच रहे हैं, तो इन सरल, और बेहद असरदार वास्तु टिप्स को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है.  ये न केवल आपके घर की ऊर्जा को बढ़ाएंगे, बल्कि आपके जीवन में भी सौभाग्य लेकर आएंगे.

मुख्य द्वार

घर का मुख्य दरवाजा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहीं से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है. वास्तु के अनुसार, मुख्य द्वार पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में हो तो इसे सबसे शुभ माना जाता है. ये दिशाएं घर में समृद्धि, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं. 

रसोई

रसोई किसी भी घर का वह स्थान है जहां से परिवार की सेहत और ऊर्जा तय होती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई का निर्माण दक्षिण-पूर्व या उत्तर-पश्चिम दिशा में होना सबसे उचित माना जाता है. इन दिशाओं में बनी रसोई घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है और परिवार के स्वास्थ्य पर अच्छा असर डालती है. 

बेडरूम

बेडरूम का सही स्थान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. वास्तु के अनुसार, बेडरूम दक्षिण-पश्चिम दिशा में होना चाहिए. यह दिशा पति-पत्नी के रिश्तों में मजबूती, मानसिक शांति और स्थिरता लाती है. सही दिशा में बना बेडरूम घर में सुख-शांति बनाए रखने में मदद करता है. 

बाथरूम

बाथरूम की सही दिशा घर की ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है. वास्तु के अनुसार, बाथरूम उत्तर-पश्चिम दिशा में बनाना सबसे उचित माना जाता है, और इसका मुख उत्तर की ओर होना शुभ होता है. गलत दिशा में बना बाथरूम घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकता है. 

लिविंग रूम 
लिविंग रूम भी घर अहम हिस्सा माना जाता है. वास्तु के अनुसार, इसे पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में बनाना सबसे उचित होता है, जिससे घर में शांति और सकारात्मक माहौल बना रहता है. 

मंदिर घर का सबसे पवित्र स्थान होता है. नए घर में पूजा स्थल के लिए उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा को अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिशा घर में आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता को बढ़ाती है. 

