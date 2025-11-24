Mata Lakshmi: ये 5 शुभ संकेत दिख जाएं तो समझ लें आपके घर में है माता लक्ष्मी का वास

Vastu Tips: अक्सर आपने ऐसा लोगों को देखा होगा जिनकी कमाई अच्छी होने के बावजूद उनके पास पैसा टिकता नहीं है. या फिर जिनके खर्चे हमेशा आय से अधिक रहते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आर्थिक मोर्चे पर हमेशा तंग रहना मां लक्ष्मी की नाराजगी का इशारा हो सकता है. इसका मतलब है कि आपके घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं है. मां लक्ष्मी जब घर में वास करती है तो घर में कुछ खास संकेत दिखने लगते हैं. इन संकेतों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

1. सपने में शुभ चीजों का दिखना

ज्योतिषविद कहते हैं कि यदि आपको सपने में सोना-चांदी जैसी मूल्यवान चीजें दिख जाएं तो समझ लीजिए आपके घर में देवी विराजमान हैं. इसके अलावा सपने में कमल, गाय, आभूषण, मोरपंख या शंख आदि दिखना भी बुत शुभ होता है. ऐसे सपने बताते हैं कि देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है.

2. अचानक धन मिलना

यदि आपको कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो जाए तो समझ लीजिए आपके घर में लक्ष्मी का वास है. आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति मां लक्ष्मी की प्रसन्नता का संकेत समझा जाता है.

3. घर में पक्षियों का घोंसला

यदि आपके घर के किसी कोने में चिड़िया, कबूतर या कोई अन्य पक्षी घोंसला बना ले तो इसे भी एक शुभ संकेत समझें. इसका अर्थ है कि देवी लक्ष्मी की अनुकंपा आपके घर-परिवार पर बनी हुई है.

4. तुलसी का पौधा हरा-भरा रहना

यदि आपके घर में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है. यानी उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है तो यह भी घर में मां लक्ष्मी का वास होने का संकेत देता है. यदि तुलसी का पौधा मुरझा रहा है या उसकी पत्तियां कमजोर पड़ रही हैं तो समझ लें मां लक्ष्मी रुष्ट हैं.

5. मन का प्रसन्न रहना

यदि आपको मन हमेशा प्रसन्न रहे, घर-परिवार में सुख-शांति की अनुभूति हो रही है तो यह अपने आप में एक शुभ संकेत है. यह इस बात का संकेत है कि मां लक्ष्मी का आपके घर में वास है और उनकी कृपा आपके परिवार पर बनी हुई है.

