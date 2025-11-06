Tulsi Vastu Upay: तुलसी के पास भूल से भी ना लगाएं ये 5 पौधे, वरना मां लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज

Tulsi Vastu Upay: हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है. इन्हें सिर्फ मां लक्ष्मी का प्रतीक ही नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है. हर घर के आंगन में माता तुलसी विराजमान होती है और जहां तुलसी होंगी वहीं श्रीहरि भी विराजमान होंगे. इनके बिना किसी भी धार्मिक कार्य को अधूरा समझा जाता है.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, हर सुबह-शाम तुलसी के सामने दीपक जलाना, जल चढ़ाना और इनकी परिक्रमा करना शुभ फल देता है. लेकिन बहुत से लोग गलती से माता तुलसी के पास ऐसे पौधे लगा देते हैं जो उनकी पवित्रता को कम कर देते हैं. वास्तुशास्त्र के अनुसार, ये पौधे तुलसी की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं, जिससे घर में अशुभ प्रभाव बढ़ता है. तो आइए जानते हैं उन पौधों के बारे में जिनको तुलसी के पास नहीं लगाना चाहिए.

1. कैक्टस

कैक्टस भले ही देखने में सुंदर लगे, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार इसके कांटे अशुभता और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं. तुलसी जहां शांति और सुख की ऊर्जा फैलाती है, वहीं कैक्टस के कांटे कलह, क्रोध और मतभेद बढ़ाने का कारण बनते हैं. साथ ही, इसको तुलसी के पास लगाने से परिवार में लड़ाई-झगड़े जैसी स्थिति भी उत्पन्न होने लगती है.

Advertisement

2. मनी प्लांट

वास्तु शास्त्र के अनुसार, वैसे तो मनी प्लांट को बहुत ही शुभ माना जाता है. लेकिन तुलसी के पास इसे रखना शुभ नहीं होता है. इन दोनों के स्वभाव में विरोध होने के कारण, दोनों साथ उगने पर एक-दूसरे की वृद्धि रोकते हैं.

3. अपराजिता

अपराजिता का पौधा बहुत ही शुभ और देवी की आराधना में उपयोगी माना जाता है, लेकिन इसे तुलसी के पास लगाना वर्जित है. दरअसल, तुलसी के पास अपराजिता लगाने से दोनों की ग्रोथ प्रभावित होती है और तुलसी का पौधा धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है.

4. धतूरा

धतूरा भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, लेकिन तुलसी के पास इसे रखना बहुत बड़ा दोष माना गया है. धतूरा विषैला पौधा है और उसकी तीव्र तासीर तुलसी की कोमल ऊर्जा को नष्ट कर देती है. तुलसी का पौधा जहां शुद्धता और सात्त्विकता का प्रतीक है.

5. नींबू का पौधा

नींबू के पौधे में बहुत ही सारी औषधीय गुण पाए जाते हैं. लेकिन, वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पास नींबू का पौधा नहीं लगाना चाहिए. कहते हैं कि ऐसा करने से घर की समृद्धि में रुकावट आ जाती है और आर्थिक कार्यों में बाधाएं आने लगती हैं.

---- समाप्त ----