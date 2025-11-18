scorecardresearch
 

Feedback

Vastu Tips: भूलकर भी दूसरों को उपहार में न दें ये 4 चीजें, घर से चली जाएगी खुशहाली

Vastu Tips: हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र के मुताबिक, हर तोहफा सौभाग्य लाने वाला नहीं होता है. कुछ उपहार ऐसे भी होते हैं जो अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा, तनाव और अशुभ प्रभाव का कारण बन सकते हैं. यदि आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों में स्नेह बना रहे और घर में खुशहाली कायम रहे, तो इन वस्तुओं को उपहार में देने से बचें.

Advertisement
X
वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी को उपहार में न दें ये चीजें (Photo: Pixabay)
वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी को उपहार में न दें ये चीजें (Photo: Pixabay)

Vastu Tips: हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यताओं के अनुसार, वास्तु के नियमों का पालन करने से घर में खुशहाली और बरकत बनी रहती है. वहीं, वास्तु शास्त्र में उपहार के लेन-देन से जुड़े वास्तु नियमों का भी उल्लेख मिलता है. दरअसल, किसी खास मौके पर अपने प्रियजन को उपहार देना हमेशा से एक परंपरा रही है. कहते हैं कि उपहार के लेन-देन लोगों के बीच प्रेम बढ़ता है और रिश्ता मजबूत होता है. लेकिन, कई बार हम जाने अनजाने में ऐसे उपहार दे देते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं. तो चलिए वास्तु शास्त्र के द्वारा जानते हैं उन उपहारों के बारे में जिन्हें कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए. 

- घड़ी या वॉच

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, किसी को घड़ी उपहार में देना शुभ नहीं माना जाता है. कहा जाता है कि ऐसा करने से रिश्तों में रुकावट या दूरियां आ सकती हैं. कई बार तो ये भी माना जाता है कि घड़ी देना मतलब रिश्ता धीरे-धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रहा है. अगर आप फिर भी किसी को घड़ी देना चाहते हैं, तो उसके साथ 1 या 11 रुपये जरूर रखें. माना जाता है कि ऐसा करने से उस तोहफे का अशुभ असर खत्म हो जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

vastu shastra
कमीशन या इनवेस्टमेंट का करते हैं काम, इस दिशा में बनवाएं घर का प्रवेश द्वार 
Tulsi Upay
Tulsi Upay for Money: पैसे की रहती है किल्लत, अपनाएं तुलसी की मंजरी का ये उपाय, होगी धन वर्षा 
Do not keep these things at the main gate of your house, otherwise Goddess Lakshmi will go back
घर में मौजूद इन 4 चीजों से रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी, जानें वास्तु नियम 
Vastu Tips For Puja Ghar
ये होनी चाहिए मूर्तियों की ऊंचाई, जान लें पूजा घर से जुड़े खास नियम 
Vastu Tips
घर में इस अशुभ चीज के रहने से लगता है कुबेर दोष, गरीबी नहीं छोड़ती पीछा 

- रूमाल

रूमाल भले ही काम की चीज हो, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे उपहार में देना अच्छा नहीं माना जाता. कहा जाता है कि रूमाल का रिश्ता दुख और आंसुओं से जुड़ा होता है. इसलिए किसी को रूमाल देने का मतलब होता है कि आगे चलकर रिश्ते में दुख या दूरी आ सकती है.

Advertisement

- धारदार वस्तुएं

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, चाकू या कैंची जैसी नुकीली-धारदार चीजें गिफ्ट करना ठीक नहीं माना जाता है. कहते हैं कि ऐसी चीजें रिश्तों में झगड़ों का संकेत होती हैं. कहा जाता है कि अगर किसी को चाकू या कैंची तोहफे में दी जाए, तो रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं. साथ ही, घर-परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है.

- शीशा

वास्तु शास्त्र में आईना-शीशा (दर्पण) बहुत खास माना गया है, क्योंकि यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा का प्रतीक होता है. इसी वजह से किसी को आईना गिफ्ट करना शुभ नहीं माना जाता है. कहा जाता है कि आईना जीवन से सौभाग्य समाप्त कर देता है और कई बार इससे रिश्तों में भ्रम या तनाव भी पैदा हो सकता है. खासकर, अगर किसी प्रेमी जोड़े या विवाहित व्यक्ति को बिना सोच-समझे आईना उपहार में दे दिया जाए, तो यह उनके रिश्ते में कलह या दूरी आ सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement