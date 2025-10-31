scorecardresearch
 

Feedback

Vastu Tips: अगर आपको मिल रहे हैं ये 5 संकेत, तो जल्द ही धनलाभ कराएंगी मां लक्ष्मी

Vastu Tips: Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में संकेतों का भी महत्व है. ये संकेत हमें बताते हैं कि हमारे घर या कार्यस्थल में कौन-सी सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है. खासकर धन और समृद्धि से जुड़े संकेतों को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है.

Advertisement
X
वास्तु के शुभ संकेत (Photo: ITG)
वास्तु के शुभ संकेत (Photo: ITG)

मां लक्ष्मी हिंदू धर्म में धन, समृद्धि और खुशहाली की देवी मानी जाती हैं. उन्हें सुख-समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, जिनके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं होती. माना जाता है कि मां लक्ष्मी उन लोगों पर विशेष प्रसन्न होती हैं जो अपने काम में ईमानदार, मेहनती और भक्तिभाव से परिपूर्ण होते हैं. यदि देवी माता आपके जीवन में प्रसन्न हैं, तो उनके संकेत भी दिखाई देने लगते हैं. इन संकेतों को देखकर समझा जा सकता है कि आपके जीवन में धन और समृद्धि आने वाली है. जानते हैं वो संकेत कौन से हैं. 

गाय को रोटी खाते हुए देखना

यदि आपने सुबह किसी गाय को रोटी खाते हुए देखा है, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है. गाय को रोटी या अन्न खाते हुए देखना संकेत देता है कि आपके जीवन से दुख, परेशानियां और नकारात्मकता धीरे-धीरे दूर हो रही है. इसके अलावा, इसे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आर्थिक लाभ के आगमन का संकेत भी माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि इस शुभ संकेत के मिलने पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन, ऐश्वर्य और खुशहाली बढ़ने वाली है.

सम्बंधित ख़बरें

brahma muhurat upay
ब्रह्म मुहूर्त में जरूर करें ये खास उपाय, जीवन में प्राप्त करेंगे सिर्फ तरक्की ही तरक्की 
happiness
अच्छा वक्त शुरू होने से पहले दिखने लगते हैं ये 4 संकेत, पलट जाती है किस्मत 
Vastu Tips
घर खरीदते समय ये वास्तु नियम न भूलें, वरना कभी खत्म नहीं होगी परेशानियां 
vastu tips
इंसान को रईस होने से रोकती है दरवाजे या छत पर रखी ये एक चीज, अभी हटा दें 
Lighting a lamp at the main door on Saturdays is especially auspicious
ये 5 आसान वास्तु टिप्स खोलेंगे भाग्य के द्वार, घर में हमेशा बनी रहेगी खुशहाली 

घर में तोता आना 

वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में घर में तोते का आना बहुत ही शुभ माना गया है. तोता न केवल सुंदर और चतुर जीव है, बल्कि इसे खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है. यदि आपके घर में तोता आया है, तो यह संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं. तोते का आना नए अवसरों और सकारात्मक बदलाव का संकेत भी माना जाता है. 

Advertisement

सपने में कमल का फूल को देखना

सपने में कमल का फूल अत्यंत शुभ और सकारात्मक प्रतीक माना जाता है. कमल को शांति, पवित्रता, सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना गया है. यदि आपको सपने में कमल का फूल दिखाई देता है, तो इसे जीवन में आने वाले शुभ बदलावों और अवसरों के संकेत के रूप में देखा जाता है. सपने में कमल का फूल दिखना यह दर्शाता है कि आपके कार्य, अध्ययन या व्यवसाय में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं.

घर में उल्लू का आना

वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में उल्लू को विशेष महत्व दिया गया है. उल्लू को धन और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है. यदि आपके घर में उल्लू आता है, तो इसे शुभ माना जाता है. खासकर रात के समय घर में उल्लू का दिखाई देना यह संकेत देता है कि आपके घर में धन, सुख और खुशहाली आने वाली है. घर में उल्लू का आना खासतौर से यह संकेत भी देता है कि आपके जीवन में आने वाले समय में महत्वपूर्ण और लाभकारी अवसर आपके सामने आएंगे. 

शंख की आवाज सुनाई देना

हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में शंख का विशेष महत्व माना जाता है. शंख न केवल शुभ संकेत है, बल्कि इसे धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है.  यदि आपको घर में या आस-पास कहीं शंख की आवाज सुनाई देती है, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है. यह संकेत देता है कि आपके जीवन में धन और संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Raghopur Election
    Mokama Election
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement