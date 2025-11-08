scorecardresearch
 

Vastu Shastra: शाम को इस वक्त घर में प्रवेश करती हैं मां लक्ष्मी, जरूर करें ये खास काम

Vastu Shastra: हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को बहुत पूजनीय माना गया है. मां लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है. तो चलिए जानते हैं कि शाम को किस वक्त मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं.

शाम को घर में मां लक्ष्मी इस दौरान करती हैं प्रवेश, करें ये काम (Photo: AI Generated)
शाम को घर में मां लक्ष्मी इस दौरान करती हैं प्रवेश, करें ये काम (Photo: AI Generated)

Vastu Shastra: हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी का विशेष स्थान है, क्योंकि उन्हें धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना गया है. ऐसा माना जाता है कि जिन पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है. कहा जाता है कि दिन में एक ऐसा वक्त होता है, जब देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं, इसलिए उस दौरान कुछ गलतियां करने से बचना बहुत जरूरी होता है, वरना लक्ष्मी जी की कृपा रुक सकती है.

घर में इस समय प्रवेश करती हैं मां लक्ष्मी

शास्त्रों के अनुसार, मां लक्ष्मी का घर में प्रवेश करने का समय शाम का होता है जिसमें गोधूली वेला कहते हैं. वहीं, देवी लक्ष्मी का घर में प्रवेश का समय शाम 7 बजे से रात 9 बजे के बीच का होता है. तो चलिए जानते हैं कि शाम के इस समय कौन से खास उपाय करने चाहिए.

- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मां लक्ष्मी का आगमन सूर्यास्त के बाद माना जाता है. इसलिए कहा जाता है कि संध्या के समय घर का मुख्य द्वार कुछ देर के लिए खुला रखना शुभ होता है. ऐसा करने से देवी लक्ष्मी का स्वागत होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि का प्रवाह बना रहता है.

- इसके साथ ही, शाम के समय घर की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि स्वच्छ घर में ही देवी लक्ष्मी का वास होता है. इसलिए कोशिश करें कि घर का कोई भी कोना अंधेरे या गंदगी से भरा न हो. 

- घर के मुख्य द्वार पर रोशनी का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा और देवी लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है. इसलिए, संध्या के समय मुख्य द्वार और घर के मंदिर में घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए. यह न सिर्फ शुभता का संकेत देता है, बल्कि घर में सुख-समृद्धि और सौभाग्य को भी स्थायी बनाता है.

न करें ये गलतियां

1. संध्या के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श करना या हिलाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह समय विश्राम का होता है और तुलसी देवी की आराधना रात्रि में नहीं की जाती. इसी तरह, शाम के वक्त धन का लेन-देन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह घर की लक्ष्मी को दूर कर सकता है और आर्थिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है.

2. शाम के समय क्रोध या वाद-विवाद से बचना अत्यंत आवश्यक माना गया है. इस समय घर में शांति और सौहार्द का वातावरण बनाए रखना शुभ फल देता है. माना जाता है कि जो व्यक्ति संध्या बेला में अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखता है, उसके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है.

---- समाप्त ----
