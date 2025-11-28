scorecardresearch
 
Vastu Shastra: शाम को ना करें झाड़ू से जुड़ी ये गलतियां, नहीं तो मां लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र में झाड़ू को सिर्फ सफाई का साधन नहीं, बल्कि लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. कहा जाता है कि झाड़ू का सही इस्तेमाल घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है, जबकि लापरवाही या गलत दिशा में रखने से दरिद्रता और अशुभता बढ़ सकती है.

झाड़ू से जुड़े वास्तु टिप्स (Photo: AI Generated)
Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की साफ-सफाई केवल स्वच्छता का प्रतीक नहीं होती, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का आधार मानी जाती है. माना जाता है कि जिस घर में गंदगी, अव्यवस्था या टूटे-फूटे सामान का जमा होता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है और मां लक्ष्मी का वास नहीं रहता है. 

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की साफ-सफाई का सीधा संबंध झाड़ू से होता है क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. कहा जाता है कि झाड़ू से सिर्फ धूल या कचरा नहीं हटता, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता भी दूर होती है. यही कारण है कि झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए और न ही इसे घर में खुले में या अनादर की जगह रखना चाहिए. तो चलिए जानते हैं कि शाम को यानी संध्या में झाड़ू से जुड़ी किन गलतियों से सावधान रहना चाहिए.

1. वास्तु शास्त्र के अनुसार, शाम के समय घर या आंगन में झाड़ू लगाना अशुभ माना गया है. माना जाता है कि इस समय झाड़ू लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी जी की कृपा घर से बाहर चली जाती है. इसलिए, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से बचना चाहिए, ताकि घर में सुख-समृद्धि बनी रहे.

2. कभी भी झाड़ू को घर के कूड़ेदान या गंदे स्थान के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है. वास्तु शास्त्र में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसे हमेशा साफ जगह पर, खासतौर पर घर की दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है. इससे धन और सौभाग्य में वृद्धि होती है.

3. झाड़ू को हमेशा जमीन पर लेटाकर रखना चाहिए, उसे कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए. साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि किसी का पैर झाड़ू पर न पड़े, क्योंकि यह अपशकुन माना जाता है. वास्तु के अनुसार, ऐसा करने से घर की लक्ष्मी का अपमान होता है और आर्थिक हानि की संभावना बढ़ जाती है.

4. घर में टूटी या घिसी हुई झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है. ऐसा करने से न केवल वास्तु दोष उत्पन्न होता है, बल्कि यह मां लक्ष्मी का अपमान भी होता है. मान्यता है कि टूटी झाड़ू घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है और धीरे-धीरे धन हानि या आर्थिक संकट का कारण बन सकती है.

---- समाप्त ----
