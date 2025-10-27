scorecardresearch
 

Vastu Tips: घर से तुरंत हटाएं लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति, लाभ की जगह होगी धन हानि

Vastu Tips: हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है. यह हमें घर, मंदिर या ऑफिस में चीजें सही जगह रखने और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने की सीख देता है. इसमें माता लक्ष्मी की मूर्ति का सही स्थान भी बहुत जरूरी है.

मां लक्ष्मी (Photo: ITG)
मां लक्ष्मी (Photo: ITG)

Vastu Tips: हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. यह प्राचीन विज्ञान घर, मंदिर, कार्यालय और भवनों के निर्माण से जुड़ा है. वास्तु शास्त्र का उद्देश्य मनुष्य, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच संतुलन स्थापित करना है ताकि जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे. चीजों को सही जगह पर रखना भी वास्तु शास्त्र का ही हिस्सा है. इन्हीं में से एक है माता लक्ष्मी की मूर्ति. हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना गया है. वास्तु शास्त्र में देवी लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि सही दिशा और स्थान पर स्थापित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन का प्रवाह बढ़ता है. आइए जानते हैं घर में माता लक्ष्मी की कौन सी प्रतिमा घर में रखनी चाहिए और किसे रखने से बचना चाहिए. 

कमल पर बैठी माता लक्ष्मी

कमल पर बैठी माता लक्ष्मी को धन, सुख और समृद्धि की देवी माना जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में कमल पर बैठी लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर रखना बहुत शुभ माना जाता है. इसे घर के उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में रखें और आस-पास हमेशा सफाई बनाए रखें. ऐसा करने से घर में धन, सुख और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

आशीर्वाद देती माता लक्ष्मी

आशीर्वाद देती माता लक्ष्मी धन, सुख और समृद्धि की प्रतीक हैं. माता लक्ष्मी के हाथों से निकलते हुए स्वर्ण के सिक्के यह संकेत देते हैं कि उनके आशीर्वाद से घर में धन, सौभाग्य और खुशहाली आती है. उनके दूसरे हाथ से आशीर्वाद देने का भाव यह दर्शाता है कि वे अपने भक्तों को शांति, सुख और संतोष का वरदान देती हैं. 

वास्तु शास्त्र के अनुसार, आशीर्वाद देती हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर घर या दुकान में उत्तर दिशा या पूजाघर में लगाना शुभ माना जाता है. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है. 

कैसी मूर्ति ना रखें? 

वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उल्लू पर बैठी माता लक्ष्मी की मूर्ति हर जगह के लिए शुभ नहीं मानी जाती. इसे हर घर में इसे रखने की सलाह नहीं दी जाती है. 

खड़ी हुई माता लक्ष्मी गतिशीलता और क्षणिक धन का प्रतीक मानी जाती हैं. इसका मतलब है कि इस रूप में लक्ष्मी जी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहतीं. इसलिए इस मुद्रा को स्थायी समृद्धि के लिए शुभ नहीं माना जाता. 

