scorecardresearch
 

Feedback

Tulsi Vastu Tips: तुलसी का छोटा सा पत्ता है बड़ा चमत्कारी, एक काम करने से बढ़ेगी धन-दौलत

Tulsi Vastu Tips: तुलसी को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है और इसमें देवी लक्ष्मी का निवास बताया गया है. ज्योतिषविदों का कहना है कि एकादशी या किसी विशेष पर्व पर तुलसी के छोटे से पत्ते से किया गया एक उपाय आदमी की सात जन्मों की गरीबी को दूर कर सकता है.

Advertisement
X
अगर आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं या आपकी आय के साधन प्रभावित हो रहे हैं तो आपको एक खास उपाय जरूर करना चाहिए. (Photo: Pixabay)
अगर आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं या आपकी आय के साधन प्रभावित हो रहे हैं तो आपको एक खास उपाय जरूर करना चाहिए. (Photo: Pixabay)

Tulsi Vastu Tips: सनातन धर्म में तुलसी को बहुत ही पूजनीय पौधा माना गया है. ऐसा कहा जाता है कि इस पौधे में स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है. इसलिए जो लोग घर में तुलसी रखते हैं और उसकी सेवा करते हैं, उन पर सदैव लक्ष्मी की कृपा रहती है. एकादशी सहित कई विशेष पर्व-त्योहारों पर तुलसी पूजा और कुछ दिव्य उपाय करने से भी लोगों को बहुत लाभ होता है. ज्योतिषविद कहते हैं कि तुलसी का एक छोटा सा पत्ता भी बहुत चमत्कारी होता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को संवार सकता है.

1. ज्योतिषविदों की मानें तो अगर आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं या आपकी आय के साधन प्रभावित हो रहे हैं तो आपको एक खास उपाय जरूर करना चाहिए. प्रात:काल में स्नानादि के बाद तुलसी को प्रणाम करें और उसका एक पत्ता तोड़कर उसे लाल रंग के कपड़े में रख लें. फिर इस कपड़े के माता लक्ष्मी के चरणों में रखें और उनसे धनधान्य में वृद्धि की कामना करें.

इसके बाद इस पत्ते को लाल कपड़े सहित धन के स्थान या तिजोरी में संभालकर रख दें. इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा. फलस्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी. ऐसे लोगों की चौखट से गरीबी सात जन्मों तक दूर रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

Vastu Tips
कभी न मांगें दूसरों की ये 4 चीजें, चारों तरफ से घेर लेंगी परेशानियां 
Vastu Tips
घर की इस दिशा में रखें आईना, दूर होगी गरीबी, बढ़ेगी धन-दौलत 
Vastu Tips For Bussiness
Vastu Tips: व्यापार में पाने चाहते हैं लाभ तो अपनाएं ये वास्तु टिप्स, दूर हो जाएंगे सभी वास्तु दोष 
Main Entrance Door Vastu Tips
इस दिशा में होना चाहिए घर का मुख्य द्वार, गरीबी चली जाएगी कोसों दूर 
Where is Lakshmi's footprint, how to draw
आपकी इस एक गलती से घर छोड़कर चली जाएंगी मां लक्ष्मी, दुख-गरीबी का होगा वास 

2. रविवार, एकादशी या किसी खास पर्व-त्योहार के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल यानी तुलसी का एक पत्ता भोग के रूप में अर्पित करें. अगर आप यह कार्य एकादशी तिथि पर कर रहे हैं तो एक दिन पहले ही इस पत्ते को तोड़कर रख लें. एकादशी पर पत्ता न तोड़ें. भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है. आपके द्वारा अर्पित तुलसी भोग के बदले भगवान मनचाहा वरदान आपको दे सकते हैं.

Advertisement

भूलकर भी न करें ये गलती
यह बात खासतौर पर ध्यान रखें कि तुलसी का पत्ता कभी भी एकादशी तिथि पर नहीं तोड़ना चाहिए. इस प्रयोग में तुलसी का मुरझाया हुआ या सूखा हुआ पत्ता उपयोग न करें. पत्ते को भूलकर भी काले या सफेद रंग के कपड़े में लपेटकर न रखें. तुलसी का पत्ता तोड़ने से पहले स्नान जरूर करें. इससे तोड़ने से पहले तुलसी को प्रणाम भी करें. पत्ता झटके से या नाखून से नोंचकर बिल्कुल न तोड़ें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement