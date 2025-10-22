scorecardresearch
 

Tulsi Ke Upay: तुलसी के इन उपायों से मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद, सभी मनोकामनाएं होंगी पूरी

Tulsi Upay: तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. पूजा के अलावा आप तुलसी से जुड़े कुछ साधारण उपाय भी अपना सकते हैं, ऐसा माना जाता है कि यह उपाय जीवन में खुशहाली लाते हैं.

तुलसी के उपाय (Photo: AI Generated)
तुलसी के उपाय (Photo: AI Generated)

तुलसी मां की पूजा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे के पास धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है, और उनकी कृपा पाने के लिए तुलसी की नियमित पूजा करना बेहद शुभ होता है. तुलसी की पूजा करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है. शास्त्रों में तुलसी से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं, जो जीवन में धन लाभ, वैभव और रुके हुए कामों को पूरा करने में मदद करते हैं. 

लाल कपड़े में रखें तुलसी

अगर आप लंबे समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो यह उपाय बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. इसके लिए आप तुलसी के पत्तों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें. यह उपाय धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और घर में धन प्रवाह बढ़ाने के लिए बेहद प्रभावशाली माना गया है. मान्यता है कि इस उपाय को करने से धन-संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और घर में धन लाभ के योग बनते हैं. 

जल और हल्दी का उपाय

तुलसी माता की कृपा पाने के लिए यह विशेष उपाय प्रभावशाली माना गया है. इसके लिए एक साफ बर्तन में जल और हल्दी मिलाकर तुलसी के पौधे में अर्पित करें. इस दौरान, तुलसी माता से अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के लिए प्रार्थना करें. माना जाता है कि इस उपाय को करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते है. 

तुलसी के पास दीपक

रोजाना तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है. इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि बढ़ती है. विशेष रूप से यह उपाय उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो नौकरी, व्यवसाय या किसी आर्थिक मोर्चे पर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं.  

भगवान विष्णु को चंदन का तिलक

तुलसी पूजा के दौरान भगवान विष्णु को चंदन का तिलक और मां लक्ष्मी को लाल चुनरी अर्पित करने से शादीशुदा जीवन में खुशहाली आती है. इसके साथ ही भोग में तुलसी के पत्ते शामिल करना भी शुभ फल देता है. यह उपाय न केवल धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना जाता है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार भी इसका विशेष महत्व है. माना जाता है कि इस उपाय को नियमित रूप से करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, समझदारी और सौहार्द बढ़ता है. 

