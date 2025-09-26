scorecardresearch
 

Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन कल, इन राशियों को रहना होगा सावधान

Surya Nakshatra Parivartan: कल यानी 27 सितंबर को सूर्य देव नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं. इस समय सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हैं और कल हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. यह नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए अशुभ साबित हो सकता है.

कल सूर्य हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं. (Photo: AI Generated)
सूर्य देव 27 सितंबर, यानी कल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर चंद्रमा के स्वामित्व वाले हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. सूर्य 9 अक्तूबर तक इस नक्षत्र में ही रहेंगे. सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन सभी 12 राशियों पर असर डालेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियां के लिए अशुभ साबित हो सकता है. इन जातकों को आर्थिक चुनौतियों, करियर में बाधाओं और मानसिक तनाव जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं किन-किन राशियों के लिए यह समय कठिन साबित हो सकता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों को भी इस दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता है. धन हानि के योग बन रहे हैं और निवेश से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए. कार्यस्थल पर सहकर्मियों से मतभेद बढ़ सकते हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगाने में कठिनाई हो सकती है. पारिवारिक जीवन में भी किसी बात को लेकर विवाद या तनाव बढ़ने की संभावना है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन करियर और आर्थिक दोनों मोर्चों पर मुश्किलें ला सकता है. बिजनेस करने वालों को घाटा उठाना पड़ सकता है, जबकि नौकरीपेशा जातकों पर काम का दबाव बढ़ जाएगा. वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध बिगड़ने की आशंका है. साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि इस समय थकान और कमजोरी ज्यादा महसूस हो सकती है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन शुभ संकेत नहीं दे रहा है. अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है. कार्यक्षेत्र में विरोधियों की संख्या बढ़ेगी और आपके काम में अड़चनें आएंगी. नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन या सैलरी वृद्धि में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है. मानसिक रूप से बेचैनी और असुरक्षा की भावना बनी रहेगी.

