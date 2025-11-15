Surya Nakshatra Parivartan 2025: शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, 2 हफ्ते इन 3 राशियों को हो सकती है धनहानि

Surya Nakshatra Parivartan 2025: ग्रहों के राजा सूर्य 19 नवंबर को नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं. इस दिन सूर्य विशाखा नक्षत्र से निकलकर अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश और 2 दिसंबर 2025 तक इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे. कुल मिलाकर सूर्य करीब दो हफ्ते तक शनि के नक्षत्र में रहने वाले हैं. ज्योतिष में सूर्य-शनि को पिता-पुत्र के साथ-साथ शत्रु ग्रह भी माना गया है. ऐसे में शनि के नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश कुछ जातकों के लिए जीवन में तनाव, परेशानियों और संघर्ष की वजह भी बन सकता है. ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन तीन राशि के जातकों की मुश्किलें बढ़ा सकता है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए ये 2 हफ्ते थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं. आपके खर्चे बढ़ेंगे और आय में कमी आ सकती है. नौकरी-व्यापार में लोगों से मतभेद हो साकते हैं. वरिष्ठों के साथ टकराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है. जल्दबाजी या अहंकार में लिया गया कोई भी निर्णय आपको बड़ा नुकसान दे सकता है. स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही न करें. माता-पिता या घर के बुजुर्गों की सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए भी यह नक्षत्र परिवर्तन अनुकूल नहीं माना जा रहा है. आपके रिश्तों में तनाव या किसी करीबी व्यक्ति से दूरी बनने की संभावना है. दांपत्य जीवन में भी कड़वाहट आ सकती है. नौकरी या व्यापार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिससे मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं. धनधान्य के मामले में लोगों पर आंख बंद करके बिल्कुल भरोसा न करें. ठगी का शिकार हो सकते हैं. इस अवधि में कोई बड़ा निवेश करने से बचें.

मीन राशि

मीन राशि वालों को भी इस अवधि में सावधानी बरतनी चाहिए. इस राशि में पहले ही शनि की साढ़ेसाती चल रही है. आपके कठोर शब्द और खराब वाणी लोगों के साथ संबंध बिगाड़ सकती है. कार्यस्थल पर आपकी छवि बिगड़ सकती है. आपके व्यवहार और कार्यशैली पर सवाल खड़े हो सकते हैं. इस दौरान किसी विवाद या बहस में पड़ने से बचें. वाहन चलाते समय सतर्क रहें. इस दौरान कोई भी ऐसा जोखिमभरा काम न करें, जिसमें नुकसान होने की संभावना हो.

