scorecardresearch
 

Feedback

Surya Nakshatra Parivartan 2025: 27 सितंबर को होगा सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों का चमकेगा भाग्य

Surya Nakshatra Parivartan 2025: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही खास माना जाता है. 27 सितंबर को होने जा रहा सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के लिए अच्छा समय लेकर आ रहा है.

Advertisement
X
सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से जातकों को आर्थिक लाभ होता है (Photo: ITG)
सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से जातकों को आर्थिक लाभ होता है (Photo: ITG)

Surya Nakshatra Parivartan 2025: 27 सितंबर को सूर्य उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और हस्त नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा.  ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सभी ग्रहों का पिता माना गया है. सूर्य मुख्य रूप से आत्मा, मान-सम्मान, उच्च पद, पिता और नेत्र ज्योति का कारक है. सूर्य जब मजबूत होते हैं तब व्यक्ति को जीवन में आत्मविश्वास, सफलता और दृढ़ता मिलती है, जबकि कमजोर सूर्य आत्मविश्वास की कमी, शारीरिक समस्याएं, और मानसिक तनाव पैदा कर सकता है. सूर्य शारीरिक तेज, ओज, शारीरिक स्वास्थ्य और आरोग्य का भी प्रतिनिधित्व करता है. तो चलिए जानते हैं कि सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को फायदा होगा.

मेष

सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए नई ऊर्जा लेकर आएगा. ऑफिस में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी. प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की संभावना रहेगी. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय सफलता दिलाने वाला है. परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

नवरात्र की रात करने वाले उपाय
नवरात्र पर रात के समय कर लें ये एक काम, धनधान्य का अंबार लगा देंगी मां दुर्गा 
Mangal Nakshatra Parivartan 2025
मंगल कल करेंगे राहु के नक्षत्र में प्रवेश, इन राशियों को होगा आर्थिक लाभ 
Saptahik Rashifal
नवरात्र के साथ शुरू हुआ नया सप्ताह, ये राशियां होंगी मालामाल 
Shardiya Navratri 2025
सुबह जल्दी शुरू हो जाएगा घटस्थापना का शुभ मुहूर्त, यहां देखें टाइमिंग 
सूर्य ग्रहण में तुलसी से जुड़े नियम न भूलें
सूर्य ग्रहण में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए तुलसी से जुड़ी ये 5 गलतियां 

तुला

तुला राशि के जातकों के लिए यह बदलाव आर्थिक स्थिरता लाने वाला है. जिन पैसों के अटकने की चिंता थी, अब उनकी प्राप्ति हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिलेंगे और कारोबारियों को लाभ होगा. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. इस दौरान कोई पुराना विवाद भी सुलझ सकता है. 

वृश्चिक

वृश्चिक राशि वालों को इस दौरान हर क्षेत्र में प्रगति का अनुभव होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे. बिजनेस करने वालों को बड़ी डील्स और आर्थिक लाभ के मौके मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. इस समय घर में कोई धार्मिक या शुभ कार्य भी संपन्न हो सकता है. 

Advertisement

मीन

मीन राशि के जातकों के लिए यह बदलाव भाग्य का साथ लेकर आया है. आपके लंबे समय से अटके काम अब पूरे होंगे. नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो आगे चलकर प्रमोशन का रास्ता खोलेंगी. विदेश जाने की सोच रहे लोगों के लिए यह समय बहुत शुभ है. उच्च शिक्षा और रिसर्च से जुड़े छात्रों को अच्छे परिणाम मिलेंगे. परिवार में शुभ समाचार मिलने के योग हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement