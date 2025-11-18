scorecardresearch
 

Surya Nakshatra Parivartan 2025: 19 नवंबर को 30 साल सूर्य करेंगे शनि के नक्षत्र में प्रवेश! होगा इन राशियों को लाभ

Surya Nakshatra Parivartan 2025: 19 नवंबर को सूर्य के अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश से परिवर्तन का यह दौर कई राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होगा. लकी जातकों को करियर, आर्थिक स्थिति और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में मजबूत लाभ, मान-सम्मान और नए अवसर प्राप्त होने के योग बनते हैं.

सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन (Photo: NASA)
सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन (Photo: NASA)

Surya Nakshatra Parivartan 2025: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 19 नवंबर को ग्रहों के राजा सूर्य नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं. सूर्य जहां शक्ति, आत्मविश्वास, नेतृत्व और अहम का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं शनि अनुशासन, कर्म, संघर्ष और व्यवहारिकता का ग्रह है. ऐसे में सूर्य का शनि नक्षत्र में जाना ऊर्जा के दोनों विपरीत स्वभावों को एक साथ लाता है, जिससे कई स्तरों पर परिवर्तन दिखने लगते हैं. इस दिन सूर्य विशाखा नक्षत्र से निकलकर अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और 2 दिसंबर तक इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं. अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं. 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब ये दोनों ऊर्जा एक ही नक्षत्र में सक्रिय होती हैं, तो जीवन में ठोस परिणाम, स्थिरता और लंबे समय से अटके कार्यों में गति दिखाई देती है. इस अवधि में मेहनत का वास्तविक फल मिलने लगता है और कई लोगों के लिए सम्मान और निर्णय क्षमता की समझ बढ़ती है.

मिथुन

सूर्य का यह परिवर्तन मिथुन राशि के लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आएगा. करियर में नई शुरुआत, रुके हुए कामों में तेजी और पद-प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना है. आत्मविश्वास बढ़ेगा और किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग भी मिल सकता है. पुराने विवाद शांत होंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होता दिखेगा.

सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अत्यंत फलदायी है. व्यवसाय में लंबे समय से चल रहा दबाव कम होगा. कार्यक्षेत्र में पहचान, नई ज़िम्मेदारियां और तरक्की के संकेत मजबूत हैं. आर्थिक पक्ष में सुधार. निवेश से लाभ संभव है. विद्यार्थियों के लिए भी यह अवधि सफलता दिलाने वाली है. परिवार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. 

वृश्चिक

सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से वृश्चिक राशि वालों को मनचाही उपलब्धियां हासिल होंगी. आर्थिक लाभ, नए अवसर और रचनात्मक सफलता के योग हैं. आपकी दूरदर्शिता काम आएगी और बड़ी योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा. दांपत्य और सामाजिक जीवन दोनों में सामंजस्य बढ़ेगा. 

---- समाप्त ----
