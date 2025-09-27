scorecardresearch
 

Surya Mangal Yuti 2025: दिवाली से पहले बनेगी सूर्य-मंगल की युति, इन राशियों के लोग होंगे मालामाल

Surya Mangal Yuti 2025: दिवाली से पहले बनने वाला सूर्य-मंगल का राजयोग कुछ खास राशियों के लिए सौभाग्य का द्वार खोलने वाला है. करियर, धन और रिश्तों के क्षेत्र में बेहतर मौके मिलने के संकेत हैं.

दिवाली से पहले बनेगी सूर्य-मंगल की युति (Photo: AI Generated)
दिवाली से पहले बनेगी सूर्य-मंगल की युति (Photo: AI Generated)

Surya Mangal Yuti 2025: इस बार दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर, सोमवार को मनाया जाएगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है. ज्योतिषियों के अनुसार, दिवाली से पहले सूर्य का परिवर्तन होगा, जिससे मंगलकारी आदित्य मंगल राजयोग का निर्माण होगा. दरअसल, 17 अक्टूबर को सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में चले जाएंगे और वहां पहले से मंगल देवता विराजमान हैं, जिससे सूर्य-मंगल की युति का निर्माण होगा.

जानकारी के अनुसार, वैदिक ज्योतिष में सूर्य और मंगल दोनों की अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जब भी दोनों ग्रहों की युति होती है तो उसका प्रभाव हर जातक पर सकारात्मक ही देखने को मिलता है. ज्योतिषियों की मानें तो, सूर्य मंगल की युति कई राशियों के लिए बहुत ही लकी साबित हो सकती है. तो आइए जानते हैं कि कौन सी राशियां हैं.

1. वृषभ

वृषभ राशि वालों के लिए यह युति बहुत ही शुभ साबित होगी. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे. करियर में नए अवसर सामने आएंगे, खासतौर पर नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय प्रमोशन और पदोन्नति का है. व्यापार करने वालों को डील मिलने की संभावना है.  परिवार में भी कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिससे घर का माहौल आनंदमय रहेगा. 

2. मिथुन

मिथुन राशि के जातकों पर इस युति का सीधा असर दिखेगा. नौकरी में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. बिजनेस में नए निवेश से अच्छा लाभ होगा. सामाजिक और पारिवारिक जीवन में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. 

3. कर्क

कर्क राशि वालों की किस्मत इस समय चमक सकती है. करियर में तेजी से प्रगति होगी. आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा.  जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है. रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बन रहे हैं. पारिवारिक रिश्तों में भी मधुरता आएगी. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.  

4. तुला

तुला राशि के जातकों के लिए यह युति आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद रहेगी. करियर में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिन्हें आप पूरी लगन से निभाएंगे. प्रमोशन या वेतन वृद्धि का योग बनेगा.  व्यवसाय में भी नई साझेदारी या प्रोजेक्ट शुरू करने का सही समय है. 

