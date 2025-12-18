Surya-Mangal Yuti 2026: साल 2026 से इन राशियों के जीवन में आएंगे संकट! सूर्य-मंगल मिलकर बनाएंगे विस्फोटक योग

Surya-Mangal Yuti 2026: 16 दिसंबर को सूर्य ने धनु राशि में प्रवेश कर लिया है. सूर्य ने धनु में प्रवेश करते ही मंगल के साथ युति बनाई है जिससे विस्फोटक राजयोग का निर्माण हो रहा है. यह विस्फोटक राजयोग साल 2026 में भी बरकरार रहेगा. ज्योतिष शास्त्र में विस्फोटक राजयोग बहुत ही खतरनाक और अशुभ योग माना जाता है. जनवरी के अलावा मई 2026 में विस्फोटक राजयोग का निर्माण होगा. पंचांग के अनुसार, यह अशुभ योग मई में मंगल-राहु, सूर्य-राहु, मंगल-शनि और सूर्य-शनि की युतियों से भी बनेगा. जनवरी 2026 तक यह योग धनु राशि में बनेगा. इसके बाद इस योग का निर्माण मकर, कुंभ और मीन राशि में भी होगा. तो चलिए जानते हैं कि साल 2026 में किन राशियों को इस अशुभ योग से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए साल 2026 में यह अशुभ योग उतावलापन बढ़ा सकता है. करियर में अचानक बड़ा मौका मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है. नौकरी बदलने, पार्टनरशिप करने या बड़ा निवेश करने से पहले किसी समझदार सलाहकार की सलाह जरूर लें. गुस्से और अहंकार से दूरी रखें, नहीं तो बने हुए काम बिगड़ सकते हैं. हाथ से पैसा फिसल सकता है, इसलिए सेविंग्स ज्यादा ध्यान दें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों को धन और संपत्ति के मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है. यह राजयोग अचानक लाभ भी दे सकता है, लेकिन लालच में आकर गलत सौदा करने से भारी नुकसान हो सकता है. पारिवारिक मामलों में भी किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में न आएं, वरना विवाद बढ़ सकता है. अपनी वाणी पर सबसे ज्यादा संयम रखें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह योग वाणी और निर्णय से जुड़ी परीक्षा लाएगा. गलत शब्द या जल्दबाजी में कही गई बात रिश्तों और करियर दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है. कागजी काम, कॉन्ट्रैक्ट और डिजिटल लेन-देन में विशेष सावधानी रखें. आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए विस्फोटक राजयोग अहंकार और अधिकार से जुड़ी चुनौती लेकर आएगा. पद और प्रतिष्ठा मिलने के साथ विरोधी भी बढ़ सकते हैं. किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें. सत्ता या अधिकार का गलत इस्तेमाल न करें, वरना अपयश का सामना करना पड़ सकता है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लिए यह योग गुप्त शत्रु और अचानक विवाद का संकेत देता है. करियर में राजनीति या पीठ पीछे हो रही बातों से नुकसान हो सकता है. आर्थिक लेन-देन में पारदर्शिता रखें और किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचें. कार्यक्षेत्र में भी शत्रुओं से सावधान रहना होगा.

मकर राशि

मकर राशि वालों को कार्यक्षेत्र में दबाव और जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं. यह राजयोग ऊंचा पद दिला सकता है, लेकिन साथ ही मानसिक तनाव भी देगा. स्वास्थ्य की अनदेखी न करें. काम का बोझ जरूरत से ज्यादा न लें. मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है.

