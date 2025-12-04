Surya Mangal Yuti 2025: 16 दिसंबर को धनु राशि में बनेगी सूर्य-मंगल की युति, इन राशियों को होगा फायदा

Surya Mangal Yuti 2025: 16 दिसंबर को सूर्य-मंगल की धनु राशि में युति होने जा रही है. यह युति 14 जनवरी 2026 तक धनु राशि में रहेगी. सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रतिष्ठा का ग्रह माना जाता है, जबकि मंगल व्यक्ति को जोश, हिम्मत और संघर्ष करने की ताकत प्रदान करता है. जब ये दोनों अग्नि तत्व वाले ग्रह धनु राशि में एक साथ स्थित होते हैं, तो परिस्थितियों में तीव्र बदलाव, बड़े फैसले और भाग्य से जुड़े मामलों में तेजी आना स्वाभाविक हो जाता है. ज्योतिषियों के अनुसार, यह युति आर्थिक स्थिति, करियर, रिश्तों और विचारधारा को भी प्रभावित करेगा. चलिए जानते हैं कि सूर्य-मंगल की युति से किन राशियों को लाभ होगा.

सिंह राशि

सूर्य-मंगल का यह संयोग सिंह राशि वालों के पंचम भाव में होगा. संतान संबंधी गतिविधियों में लाभ पाएंगे. अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. धन लाभ के नए अवसर बनेंगे. समाज में पहचान बढ़ सकती है. दोस्तों से सहायता मिल सकती है, लेकिन भरोसा सोच-समझकर करें. निवेश के मामलों में फायदा हो सकता है. रचनात्मक कामों में सफलता दिख रही है. हर कार्य में संतुलन बनाए रखें. उपलब्धियों से भरा साबित होगा.

तुला राशि

सूर्य मंगल की युति तुला राशि वालों के तीसरे भाव में होगी. साहस और कार्यक्षमता बढ़ेगी. भाग्य भी साथ देता हुआ दिख रहा है. करियर में नए अवसर उभर सकते हैं. यात्राएं फायदेमंद रहेंगी. आध्यात्मिक सोच प्रबल होगी. वाणी से लोग प्रभावित होंगे. मीडिया, लेखन, संचार और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए यह समय खासतौर पर फलदायी साबित हो सकता है. कुल मिलाकर फायदा होगा.

मकर राशि

मकर राशि वालों के यह संयोग आपके द्वादश भाव में बनेगा. विरोधियों पर जीत हासिल करने के योग भी मजबूत हैं. विदेश या दूसरे शहर से जुड़े मामलों में गति आएगी. आध्यात्मिकता और ध्यान की ओर आकर्षण बढ़ सकता है. योजनाबद्ध तरीके से चलते हुए और अनावश्यक वाद-विवाद से दूर रहकर आप इस समय को आसानी से संभाल सकते हैं.

कुंभ राशि

सूर्य-मंगल की युति कुंभ राशि वालों के एकादश भाव में होगी. आय बढ़ने और मनचाही इच्छाएं पूरी होने के योग बन रहे हैं. दोस्तों और नेटवर्ल्ड से लाभ मिलने की संभावना है. पढ़ाई, कला और क्रिएटिव कामों में सफलता मिलेगी. अहंकार पर काबू रखें और अनुभवी लोगों की सलाह लें. यही संतुलन आपको श्रेष्ठ उपलब्धियां दिलाएगा.

