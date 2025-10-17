scorecardresearch
 

Surya Gochar 2025: आज हो रहा है ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर, इन राशियों का शुरू होगा अच्छा समय

Surya Gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में प्रवेश के साथ ही कई राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है. हालांकि तुला में सूर्य की स्थिति कमजोर मानी जाती है. तो चलिए जानते हैं कि आज होने जा रहा सूर्य का गोचर किन राशियों की किस्मच चमकाएगा.

सूर्य गोचर 2025 (Photo: AI Generated)
सूर्य गोचर 2025 (Photo: AI Generated)

Surya Gochar 2025: 17 अक्टूबर यानी आज सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं. इस राशि में सूर्य की स्थिति सबसे कमजोर होती है. इस बार सूर्य बुध और मंगल के साथ हो जाएंगे. सूर्य के अष्टम भाव में शनि रहेंगे और इनपर गुरु की दृष्टि भी होगी. इस कमजोर स्थिति में सूर्य 16 नवबंर तक रहेंगे. ज्योतिष शास्त्र में सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रतिष्ठा का कारकग्रह माना जाता है. साथ ही, सूर्य को सभी ग्रहों का पिता भी माना जाता है. सूर्य का गोचर हर जातक के जीवन पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है. तो चलिए जानते हैं कि सूर्य के गोचर से किन राशियों को फायदा होने वाला है. 

1. कर्क

कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर साझेदारी और रिश्तों में चमक लाने वाला है. जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में काम करते हैं, उन्हें बड़ा फायदा होगा. पति-पत्नी के रिश्ते में मिठास बढ़ेगी. कोई नई डील साइन करने का मौका भी मिल सकता है. आपके शब्दों से लोग आकर्षित होंगे और लोग आपकी राय को महत्व देंगे. सेहत पहले से बेहतर रहेगी और काम के क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा. लंबे समय से रुके हुए पैसे की प्राप्ति होगी. अगर आपने किसी निवेश या प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है तो वह वापिस मिल सकता है.

2. कन्या

कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर कामकाज में स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. मेहनत का पूरा फल मिलेगा. जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है. यात्रा से फायदा होगा. किसी करीबी से मनमुटाव भी खत्म हो सकता है. अच्छी खबर मिल सकती है. आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. जो लोग सरकारी नौकरी या प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलेगा. 

3. तुला

तुला राशि के लिए सूर्य का यह गोचर रचनात्मकता और भाग्य को चमकाने वाला रहेगा. कलाकारों और मार्केटिंग फील्ड में काम करने वालों को विशेष लाभ मिलेगा. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. घर में खुशियां बढ़ेंगी. जो लोग संतान से जुड़ी चिंता में हैं, उन्हें राहत मिलेगी. कोई नया आइडिया आपको प्रसिद्धि दिला सकता है. माता-पिता से सहयोग मिलेगा. करियर में भी स्थिरता आएगी. मानसिक शांति बनी रहेगी. किसी पुराने रिश्तेदार से मुलाकात शुभ परिणाम दे सकती है.

