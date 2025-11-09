Mata Lakshmi : इन 5 उपायों से प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी, दूर होगी आर्थिक तंगी, बढ़ेगा व्यापार

Maa Lakshmi Blessing Upay: शास्त्रों के अनुसार, देवी लक्ष्मी की पूजा करने से न केवल आर्थिक संकट और दरिद्रता दूर होती है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है. हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, वैभव और संपन्नता की देवी माना गया है. उनका आशीर्वाद जीवन में स्थायी सुख, सफलता और सौभाग्य लेकर आता है. कहा गया है कि जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा, आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक सौहार्द बढ़ते हैं. इसलिए देवी लक्ष्मी की रोजाना पूजा, स्वच्छता, और घर में पवित्रता बनाए रखना बेहद जरूरी माना गया है.

वास्तु शास्त्र में भी यह बताया गया है कि मां लक्ष्मी को सुगंध, प्रकाश और हरियाली अत्यंत प्रिय हैं. स्वच्छ वातावरण, सुसज्जित मुख्य द्वार और शुभ पौधों की मौजूदगी से घर में देवी का आगमन होता है. विशेष रूप से शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की आराधना करने से धनवृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. आज हम आपको ऐसे कुछ सरल और प्रभावी उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप भी अपने घर में मां लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं .

शास्त्रों में बताया गया है कि शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है. इस दिन अगर श्रद्धा और नियम से मां लक्ष्मी की पूजा की जाए, तो धन-संपत्ति बढ़ती है, घर में खुशहाली आती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है.

कमल गट्टे की माला से करें जप

मां लक्ष्मी को कमल का फूल और कमल गट्टे बहुत प्रिय हैं. शुक्रवार की सुबह नहा-धोकर साफ सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जप करें. इसके लिए कमल गट्टे की माला का प्रयोग करें. ऐसा करने से धन से जुड़ी रुकावटें दूर होती हैं, और घर में आर्थिक स्थिरता आती है.

लक्ष्मी-नारायण की संयुक्त पूजा करें

पौराणिक मान्यता है कि मां लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है. इसलिए शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की एक साथ पूजा करें.सुगंधित फूल, दीपक, धूप और नैवेद्य (भोग) अर्पित करें और ‘श्रीसूक्त’ का पाठ करें. यह उपाय घर में सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि बनाए रखता है और दांपत्य जीवन में भी संतुलन और शांति लाता है.

मुख्य द्वार पर रखें शंख औरस्वास्तिक

मां लक्ष्मी को स्वच्छता और पवित्रता बहुत प्रिय है. शुक्रवार को घर के मुख्य द्वार को गंगाजल से धोएं और लाल रंग से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं. दरवाजे पर सफेद शंख रखें. यह उपाय वास्तु दोष दूर करता है, और मां लक्ष्मी के घर में प्रवेश के द्वार खोलता है. ऐसे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

कन्याओं को भोजन कराएं

हिंदू परंपरा में कन्याओं को देवी का रूप माना गया है. इसलिए शुक्रवार के दिन दो या अधिक कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें खीर, हलवा या पीले रंग की मिठाई खिलाएं. भोजन के बाद उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा और वस्त्र भेंट करें. इससे मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में सौभाग्य का वास होता है.

