Dwi Dwadash Rajyog: शुक्र और मंगल बनाएंगे अद्भुत योग, इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Dwi Dwadash Rajyog: 2 नवंबर 2025 को शुक्र ने अपनी प्रिय राशि तुला में प्रवेश किया है, जिससे मालव्य राजयोग बना है . 10 नवंबर की सुबह 9 बजकर 46 मिनट पर शुक्र और मंगल एक-दूसरे से 30 डिग्री पर होंगे. इस विशेष संयोग से द्विद्वादश योग का निर्माण होगा. जो इसे और शुभ बनाएगा.

वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का परिवर्तन हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है. विशेषकर जब शुक्र जो दैत्यों के गुरु हैं, अपनी राशि बदलते हैं, तो इसका असर हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में जरूर दिखाई देता है. बता दें कि 2 नवंबर 2025 को शुक्र ने अपनी प्रिय राशि तुला में प्रवेश कर चुका है. तुला राशि में प्रवेश करते ही मालव्य राजयोग का निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत शुभ योग माना जाता है. इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सौंदर्य, समृद्धि, प्रेम और भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होती है. 

 तुला राशि में स्थित शुक्र अब ग्रहों के राजकुमार मंगल के साथ अद्भुत संयोग करने जा रहे हैं. मंगल ऊर्जा, साहस और कर्म का प्रतीक हैं, वहीं शुक्र प्रेम, कला और ऐश्वर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं.  जब ये दोनों शक्तिशाली ग्रह एक विशेष कोण पर आते हैं, तो इसका असर जीवन के कई पहलुओं  जैसे धन, करियर, रिश्ते, और भाग्य  पर पड़ता है. 

कब बन रहा है यह शुभ योग?

वैदिक गणनाओं के अनुसार, 10 नवंबर की सुबह 9 बजकर 46 मिनट पर शुक्र और मंगल एक-दूसरे से 30 डिग्री पर होंगे. इस विशेष संयोग से द्विद्वादश योग का निर्माण होगा, जिसे अत्यंत लाभकारी माना गया है. यह योग कुछ राशियों के जातकों के लिए सौभाग्य, आर्थिक लाभ, और प्रतिष्ठा के संकेत दे रहा है. वहीं कुछ राशियों के लिए यह समय नई शुरुआत और रचनात्मक उपलब्धियों का दौर साबित हो सकता है. 

मेष राशि

मेष राशि शुक्र और मंगल का यह संयोग आपके सातवें भाव में सक्रिय रहेगा, जो साझेदारी, दांपत्य और व्यावसायिक संबंधों से जुड़ा है. इस समय आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. वैवाहिक जीवन में मधुरता और समझ बढ़ेगी. अगर कोई मतभेद चल रहा है तो वह दूर होगा. व्यवसायिक साझेदारी में लाभ मिलेगा, नए कॉन्ट्रैक्ट या डील्स से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. जो अविवाहित हैं, उनके लिए जीवनसाथी मिलने के योग प्रबल हैं. आकर्षण और व्यक्तित्व में निखार आएगा.

धनु राशि 

यह संयोग आपके ग्यारहवें भाव को प्रभावित करेगा, जो लाभ और उपलब्धियों का भाव है. यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ साबित हो सकता है. आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. सोशल नेटवर्किंग और संपर्कों के माध्यम से नए अवसर प्राप्त होंगे. करियर में उच्च पद या प्रमोशन मिल सकता है. मित्रों या प्रभावशाली लोगों की मदद से कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. 

वृश्चिक राशि

शुक्र और मंगल आपके बारहवें भाव में संयोग बना रहे हैं, जो विदेश, आध्यात्मिकता और छिपे हुए लाभ का प्रतिनिधित्व करता है. यह योग आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ पहुंचा सकता है. विदेश यात्रा या विदेशी स्रोतों से आर्थिक लाभ संभव . जो लोग कला, डिजाइन या मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें प्रसिद्धि और नए अवसर मिल सकते हैं. पुरानी परेशानियां और मानसिक तनाव कम होंगे, मन शांत रहेगा. किसी नए प्रोजेक्ट या रचनात्मक कार्य की शुरुआत के लिए यह सही समय है. 
 

