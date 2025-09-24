Shukra Gochar: करवा चौथ से ठीक पहले शुक्र करेंगे बुध के घर में प्रवेश, ये राशियां होंगी मालामाल

प्रेम, ऐश्वर्य, सुख-सुविधाओं, सौंदर्य और धन-वैभव के कारक शुक्र ग्रह को नवग्रहों में विशेष महत्व प्राप्त है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब शुक्र ग्रह किसी राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं, तो इसका सीधा असर सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ता है. इस साल करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इसके ठीक एक दिन पहले, यानी 9 अक्टूबर को शुक्र देव कन्या राशि में गोचर करेंगे. ऐसे में इस समय राशियों के जीवन में प्रेम, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होने की संभावना बढ़ रही है.

ज्योतिषियों के अनुसार, शुक्र का कन्या राशि में गोचर करना, कुछ राशियों के लिए लाभदायक रहने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस गोचर से किन राशियों को शुभ समाचार मिलने वाले हैं.

मिथुन राशि

ज्योतिषियों के अनुसार, मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ माना गया है. प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी. नए रिश्तों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में योजनाए सफल होंगी. आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ेंगे. भाग्य का साथ मिलेगा, निवेश और व्यापार में भी लाभकारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

सिंह राशि



सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर शुभ परिणाम लेकर आएगा. कार्यों में जो अड़चनें थीं, वे दूर होंगी. मनचाही सफलता प्राप्त होगी. वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा और पारिवारिक वातावरण में तालमेल बढ़ेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. निवेश से लाभ मिल सकता है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वाले इस गोचर से विशेष रूप से लाभान्वित होंगे. प्रेम और मित्रता के मामलों में सुखद परिवर्तन आएंगे. कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी. नौकरी में उच्च पदोन्नति या मान-सम्मान मिलने के योग बनेंगे. जीवन में खुशियों का आगमन होगा. मनचाही सफलता हासिल हो सकती है.



