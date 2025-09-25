Shukra Gochar 2025: 09 अक्टूबर को शुक्र करेंगे कन्या राशि में प्रवेश, ये 3 राशियां रहे सावधान

Shukra Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुंदरता, धन, प्रेम, और भौतिक सुख-सुविधाओं का प्रतीक माना जाता है. यह ग्रह हर महीने अपनी राशि बदलता है और इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है. ज्योतिषियों के अनुसार, 09 अक्टूबर को शुक्र ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. यह गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है, जबकि कुछ राशियों लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा.

यह राशि परिवर्तन कुछ राशियों के लिए अशुभ साबित हो सकता है और उनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकता है. आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में.

मेष राशि

शुक्र का कन्या राशि में गोचर मेष राशि के जातकों के लिए कुछ चुनौतियां खड़ी कर सकता है. इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. कार्यक्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे तनाव बढ़ सकता है. धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें. प्रेम संबंधों में भी गलतफहमी पैदा हो सकती है. पैसों के लेनदेन से बचें.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर करियर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. व्यापार में घाटा हो सकता है. अनावश्यक खर्चो में बढ़ोतरी होगी. पारिवारिक माहौल अशांत रहेगा. इस समय लंबी यात्रा पर जाने से डरे. सोच-समझकर निर्णय लें. जीवनसाथी के साथ तकरार हो सकती है. अनावश्यक विवादों से बचें.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश करना नुकसानदेह साबित हो सकता है. आपके जीवनसाथी के साथ संबंधों में खटास आ सकती है. व्यावसायिक साझेदारियों में भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. व्यापार में नुकसान हो सकता है. स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सतर्क रहना होगा. धैर्य और संयम से काम लें.

