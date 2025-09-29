scorecardresearch
 

Shardiya Navratri Mahashtami 2025: महाअष्टमी से इन राशियों को होगा फायदा, बनेंगे धन लाभ के योग

Shardiya Navratri Mahashtami 2025: महाअष्टमी का दिन इस बार बेहद खास रहने वाला है क्योंकि इस दिन बनने वाले योग कुछ राशियों की किस्मत पलट सकते हैं. मां महागौरी की कृपा से आर्थिक लाभ, परिवारिक सुख और सम्मान की प्राप्ति होती दिखाई देगी.

शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर बनेगा ये दुर्लभ संयोग (Photo: Pixabay)
Shardiya Navratri Mahashtami 2025: शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी 30 सितंबर यानी कल मनाई जाएगी. इस दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप माता महागौरी की उपासना की जाती है और कन्या पूजन भी किया जाता है. पंचांग के मुताबिक, महाअष्टमी का दिन बहुत ही खास और विशेष माना जा रहा है. दरअसल, इस दिन सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है. इसके अलावा, बुध अपनी ही राशि में बैठे हैं जिससे भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है.

साथ ही, सूर्य-यम के संयोग से नवपंचम और शु्क्र-गुरु के संयोग से अर्धकेंद्र योग का निर्माण हो रहा है. इन सब संयोगों के अलावा, कल महाअष्टमी पर शोभन योग का भी निर्माण होने जा रहा है. ग्रह और नक्षत्रों की ये दुर्लभ और विशेष स्थिति महाअष्टमी के दिन को ओर खास बना रही है. तो चलिए जानते हैं कि महाअष्टमी से किन राशियों का अच्छा समय शुरू होने वाला है. 

1. मेष

महाअष्टमी का दिन मेष राशि वालों के लिए तरक्की और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. लंबे समय से जो कार्य अटके हुए थे, उनमें गति आएगी. करियर में अचानक नया अवसर मिलने की संभावना है. परिवार के किसी सदस्य से सहयोग मिलेगा.

2. वृषभ

वृषभ राशि के जातकों के लिए महाअष्टमी बेहद शुभ रहेगी. पैसों से जुड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं. निवेश करने का सही समय है. जिन लोगों का कोई विवाद चल रहा है, उसमें सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. घर-परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा.

3. कन्या

कन्या राशि वालों के लिए यह दिन नए संबंध और अवसर लेकर आएगा. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या सम्मान मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए भी महाअष्टमी शुभ रहेगी, पढ़ाई में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं.

4. मकर

महाअष्टमी मकर राशि वालों के जीवन में खुशियों की नई लहर लाएगी. अटके हुए पैसे वापस मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए यह दिन बेहद लाभकारी साबित हो सकता है. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

5. कुंभ

कुंभ राशि के जातकों को मां महागौरी की विशेष कृपा प्राप्त होगी. मनोकामनाएं पूरी होंगी और मानसिक शांति मिलेगी. किसी शुभ कार्य का आरंभ कर सकते हैं. विवाह योग्य जातकों को अच्छे रिश्तों के प्रस्ताव मिलने की संभावना है.

